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Haberler Galeri Esra Erol'da stüdyo karıştı! Babasından 7 yaş küçük Yusuf'a kaçtı | Taraflar canlı yayında birbirine girdi

Esra Erol'da stüdyo karıştı! Babasından 7 yaş küçük Yusuf'a kaçtı | Taraflar canlı yayında birbirine girdi

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 5 yaşındaki kızını alarak 61 yaşındaki adama kaçan 33 yaşındaki Hülya Saraman canlı yayında ablasıyla yüzleşti. Yüzleşme anında sinirlerine hakim olamayan taraflar canlı yayında birbirine girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2024 01:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 01:17
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Esra Erol’da stüdyo karıştı! Babasından 7 yaş küçük Yusuf’a kaçtı | Canlı yayında birbirine girdiler

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.

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Esra Erol’da stüdyo karıştı! Babasından 7 yaş küçük Yusuf’a kaçtı | Canlı yayında birbirine girdiler

3 çocuk annesi Hülya Saraman, 5 Mart 2024'te 5 yaşındaki kızını yanına alarak evden kaçtı.

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Esra Erol’da stüdyo karıştı! Babasından 7 yaş küçük Yusuf’a kaçtı | Canlı yayında birbirine girdiler

Abla Ayşe ve enişte Hüseyin, Hülya'yı aramak için stüdyoya geldi. Esra Erol Hülya'yı 10 dakikada buldu.

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Esra Erol’da stüdyo karıştı! Babasından 7 yaş küçük Yusuf’a kaçtı | Canlı yayında birbirine girdiler

BÜYÜK YÜZLEŞME
Hülya Saraman ablası ve eniştesi ile canlı yayında yüzleşti. 33 yaşındaki Hülya Hanım'ın 61 yaşındaki bir adamın yanına kaçtığı iddia edilirken Hülya Saraman yaşanan her şeyin sorumlusu olarak ablası Ayşe ve eniştesi Hüseyin'i hedef gösterdi.

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Esra Erol’da stüdyo karıştı! Babasından 7 yaş küçük Yusuf’a kaçtı | Canlı yayında birbirine girdiler

Hülya'nın açıklamaları şöyle: "Boşanacağım. Baba evine gitmeyeceğim. Abla 14 sene ben senden çektim. Kocam Sefa ile 13 senedir evliyim. İlk baş ablam evlendi. Sonra ben evlendim.