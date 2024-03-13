Esra Erol'da stüdyo karıştı! Babasından 7 yaş küçük Yusuf'a kaçtı | Taraflar canlı yayında birbirine girdi

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 5 yaşındaki kızını alarak 61 yaşındaki adama kaçan 33 yaşındaki Hülya Saraman canlı yayında ablasıyla yüzleşti. Yüzleşme anında sinirlerine hakim olamayan taraflar canlı yayında birbirine girdi. İşte detaylar...