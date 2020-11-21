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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol ilk kez paylaştı! Oğlunun doğum günüde duygulandıran görüntü Esra Erol ilk kez paylaştı! Oğlunun doğum günüde duygulandıran görüntü
Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programıyla gönüllere taht kuran Esra Erol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oğlu Ömer'in doğum gününü kutladı. Ömer'in doğduğu anlarda çekilen bir videoyu paylaşarak oğlunun yeni yaşını kutlayan Erol'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. İşte Esra Erol'un ilk kez paylaştığı o görüntüler...
Giriş Tarihi: 21.11.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 17:19
Atv ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programı ile izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un hayranlarıyla çok özel bir anını paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
37 yaşındaki güzel sunucu Esra Erol 5 yaşına basan küçük oğlu Ömer'i kucağına aldığı ilk anı paylaştı.
Esra Erol'un paylaşımı hayranları ve ünlü isimler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Esra Erol ilk kez paylaştığı görüntülere "Ömer'im o ilk kavuşmada seni görmek, koklamak, dokunmak ve sana dualarımda ki gibi sağ salim kavuşmak... İyi ki doğdun evimizin isyankar34'ü. Merhametli, adil, vicdanlı, özgür, mutlu, sağlıklı ol... Sana aşığım ve aşığız..."notunu düştü.
İşte doğumunda Esra Erol'un oğlu Ömer ile ilk kez karşılaştığı o anlar...