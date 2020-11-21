Esra Erol ilk kez paylaştı! Oğlunun doğum günüde duygulandıran görüntü

Esra Erol ilk kez paylaştığı görüntülere "Ömer'im o ilk kavuşmada seni görmek, koklamak, dokunmak ve sana dualarımda ki gibi sağ salim kavuşmak... İyi ki doğdun evimizin isyankar34'ü. Merhametli, adil, vicdanlı, özgür, mutlu, sağlıklı ol... Sana aşığım ve aşığız..."notunu düştü.

