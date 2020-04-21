Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba’nın karantina imajı şoke etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Akbaba da birçok ünlü isim gibi kuaför işlerini evde kendisi yapmaya başladı. Evde saç ve sakal tıraşı olan Ozan Akbaba son halini sosyal medya hesabından paylaştı. "Bi rahatlık, bi ferahlık.. Kökü bizde, sıkıntı yok" notuyla fotoğrafını paylaşan Akbaba'nın karantina imajı görenleri şoke etti. İşte EDHO'nun yıldızı Ozan Akbaba'nın yeni imajı...