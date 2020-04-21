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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba’nın karantina imajı şoke etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba’nın karantina imajı şoke etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Akbaba da birçok ünlü isim gibi kuaför işlerini evde kendisi yapmaya başladı. Evde saç ve sakal tıraşı olan Ozan Akbaba son halini sosyal medya hesabından paylaştı. "Bi rahatlık, bi ferahlık.. Kökü bizde, sıkıntı yok" notuyla fotoğrafını paylaşan Akbaba'nın karantina imajı görenleri şoke etti. İşte EDHO'nun yıldızı Ozan Akbaba'nın yeni imajı...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 12:03
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba’nın karantina imajı şoke etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si, Ozan Akbaba sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla şoke etti. Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Ozan Akbaba saç ve sakal tıraşını da kendisi yapmaya başladı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba’nın karantina imajı şoke etti!

Tıraş olduktan sonraki halini sosyal medya hesabından paylaşan Akbaba takipçilerini şoke etti.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba’nın karantina imajı şoke etti!

İşte Ozan Akbaba'nın yeni imajı…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba’nın karantina imajı şoke etti!

Ozan Akbaba

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba’nın karantina imajı şoke etti!

Engin Akyürek