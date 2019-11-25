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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

Her bölümüyle reytinglerde zirvede olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir ağacın önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Oktay Kaynarca sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaynarca fotoğrafıyla kısa sürede 70 binden fazla beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:34
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ağacın önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Oktay Kaynarca, sevenlerinin ilgi odağı oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

Eşkıya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünü bekleyen sevenleri Oktay Kaynarca'nın fotoğrafına büyük ilgi gösterdi. Beğeni yağmuruna tutulan fotoğraf sonrası Oktay Kaynarca'nın özel hayatı da merak konusu oldu. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

Oktay Kaynarca: Hiç...!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

Paylaşımı sonrası gündeme oturan Oktay Kaynarca'nın özel hayatı mercek altına alındı. Usta oyuncunun geçmişini araştıran hayranları Oktay Kaynarca'nın eski eşini gördüklerinde şaşkına döndü. İşte Oktay Kaynarca ve ünlülerin eski eşleri.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin