Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu

Her bölümüyle reytinglerde zirvede olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir ağacın önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Oktay Kaynarca sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaynarca fotoğrafıyla kısa sürede 70 binden fazla beğeni aldı.