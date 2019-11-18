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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır harekete geçiyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 148. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO'nun yeni bölümünde Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Yaşananlar sonrası harekete geçen Hızır, Altan ile işbirliği yaptığını öğrendiği Sevda'nın peşine düşecektir. İşte EDHO'nun merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 11:55
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır harekete geçiyor!

Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır harekete geçiyor!

Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır. Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan'ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır harekete geçiyor!

Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır harekete geçiyor!

Silahlarını kaybeden Hızır, düşmanlarına karşı gücünü ve ortaklarına karşı itibarını da kaybetmemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini bilmektedir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır harekete geçiyor!

Silahların olduğu deponun yerini Sınırsızlarla paylaşan bir hain olduğunu anlamakta gecikmez.