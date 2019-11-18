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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır harekete geçiyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 148. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO'nun yeni bölümünde Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Yaşananlar sonrası harekete geçen Hızır, Altan ile işbirliği yaptığını öğrendiği Sevda'nın peşine düşecektir. İşte EDHO'nun merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 11:55
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