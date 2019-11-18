Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır harekete geçiyor!

Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır. Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan'ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır.

