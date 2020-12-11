Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den skandal açıklama: Planlayarak aldattım…

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği eşi Nilgün Altınyay'ı geçtiğimiz hafta kaybetmişti. Alptekin'den şoke eden bir itiraf geldi. Çift bugüne kadar katıldıkları her programda birbirlerine olan aşklarını dile getirirken, Alptekin katıldığı bir programda kaybettiği eşi Nilgün Altınyay'dan boşanmak için onu planlatarak aldattığını söylemesi şaşkınlık yarattı. İşte Yaşar Alptekin'in ihanet itirafı...