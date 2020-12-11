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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den skandal açıklama: Planlayarak aldattım… Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den skandal açıklama: Planlayarak aldattım…
Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği eşi Nilgün Altınyay'ı geçtiğimiz hafta kaybetmişti. Alptekin'den şoke eden bir itiraf geldi. Çift bugüne kadar katıldıkları her programda birbirlerine olan aşklarını dile getirirken, Alptekin katıldığı bir programda kaybettiği eşi Nilgün Altınyay'dan boşanmak için onu planlatarak aldattığını söylemesi şaşkınlık yarattı. İşte Yaşar Alptekin'in ihanet itirafı...
Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 09:33
1991 yılında nikah masasına oturan Yaşar Alptekin ve Nilgün Altınyay, 1995 yılında boşanmış ve 21 yıl sonra ikinci kez evlenmişti. Katıldıkları her programda birbirlerine olan aşklarını dile getirirken Nilgün Altınyay geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir magazin programına konuk olan Yaşar Alptekin'den şoke eden ihanet itiraf geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaşar Alptekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Nilgün Altınyay'ın hayatını kaybettiğini açıklamış ve "Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin, Peygamber efendimize komşu eylesin" demişti.
Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çifti Nilgün Altınyay'ın yakalandığı kanser hastalığı ayırdı. Yaşar Alptekin'in katıldığı bir programda kaybettiği eşi Nilgün Altınyay'dan boşanmak için onu planlatarak aldattığını söylemesi şaşkınlık yarattı.
İşte Yaşar Alptekin'in ihanet itirafı...
BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Yaşar Alptekin katıldığı Lerzan'la Çok Mutlu programında ilginç itirafta bulundu. Ünlü isim eşi Nilgün Altınyay ile ilk evliliklerinde yaşadıkları kıskançlıklardan dolayı boşanmak istediğini ama eşinin kendisinden boşanmak istemediğini ifade etti.
PLANLAYARAK ALDATMIŞ
Yaşar Alptekin, eşi kendisinden boşansın diye planlayarak eşini aldattığını itiraf etti. Alptekin açıklamasında "Allah affetsin duyulması gereken bir kişiydi zaten" dedi.