Eşi Serdar Oral’ı kaybeden Özgü Namal’dan yeni karar! Çocuklarıyla birlikte…

Özgü Namal 2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle yıkılmıştı. 2015 yılında eşi ve çocuklarıyla Muğla Köyceğiz'e yerleşen Namal, ani kaybın ardından çocukları Nefes ve Elem Su ile İstanbul'a dönmüştü. Oral'ın vefatının ardından o eve bir daha gitmeyen Namal, yeni kararlar aldı. 10 yıllık kirasını peşin ödediği Muğla Köyceğiz'deki evini de yakın zamanda boşaltan Namal, zor günleri geride bırakmak adına ilk adımı yeni bir yuvada buldu.