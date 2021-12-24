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Eşi Serdar Oral’ı kaybeden Özgü Namal’dan yeni karar! Çocuklarıyla birlikte…

Özgü Namal 2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle yıkılmıştı. 2015 yılında eşi ve çocuklarıyla Muğla Köyceğiz'e yerleşen Namal, ani kaybın ardından çocukları Nefes ve Elem Su ile İstanbul'a dönmüştü. Oral'ın vefatının ardından o eve bir daha gitmeyen Namal, yeni kararlar aldı. 10 yıllık kirasını peşin ödediği Muğla Köyceğiz'deki evini de yakın zamanda boşaltan Namal, zor günleri geride bırakmak adına ilk adımı yeni bir yuvada buldu.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:42
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Eşi Serdar Oral’ı kaybeden Özgü Namal’dan yeni karar! Çocuklarıyla birlikte…

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Özgü Namal, 2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle sarsılmıştı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan evini kapatıp İstanbul'a dönen Namal, bir süredir çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.

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Eşi Serdar Oral’ı kaybeden Özgü Namal’dan yeni karar! Çocuklarıyla birlikte…

10 YILLIK KİRASINI ÖDEMİŞTİ

10 yıllık kirasını peşin ödediği Muğla Köyceğiz'deki evini de yakın zamanda boşaltan Özgü Namal, zor günleri geride bırakmak için harekete geçti. Namal'ın, çocuklarıyla rahat vakit geçirmek için Kavacık'ta bahçeli bir ev kiraladığı öğrenildi.

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Eşi Serdar Oral’ı kaybeden Özgü Namal’dan yeni karar! Çocuklarıyla birlikte…

ÇOCUKLARIN BOŞ SALINCAKLARI KAHRETTİ

Özgü Namal eşinin ölümünden sonra o eve adımını bile atmadı! Geçen yıl eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, yaşamına çocuklarıyla birlikte İstanbul'da devam ediyor. Eşi hayattayken Köyceğiz'de yaşayan Namal'ın, Oral vefat ettikten sonra o eve bir daha hiç gitmediği ortaya çıktı.

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Eşi Serdar Oral’ı kaybeden Özgü Namal’dan yeni karar! Çocuklarıyla birlikte…

Özgü Namal, geçen yıl kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren eşi Ahmet Serdar Oral'la Köyceğiz'e bağlı Ağla köyünde yaşadıkları evi kullanıma kapattı.

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Eşi Serdar Oral’ı kaybeden Özgü Namal’dan yeni karar! Çocuklarıyla birlikte…

2015 yılından bu yana 2 çocuğuyla Muğla Köyceğiz'de yaşayan çift, İstanbul'daki evlerinde oldukları sırada Ahmet Serdar Oral kalp krizi geçirerek vefat etmişti.