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Erkan Özerman ahlaksız teklifi itiraf etti! Canlı yayındaki sözleri olay oldu

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz'ın 2. Sayfa programındaki açıklamalarının ardından erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığı iddiaları gündeme geldi. Hakkındaki iddialara cevap vermek için programa katılan Özerman, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. İşte ahlaksız teklif, taciz iddiaları ile adı anılan Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın skandal sözleri...

Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:03
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Erkan Özerman ahlaksız teklifi itiraf etti! Canlı yayındaki sözleri olay oldu

Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlasa da son katıldığı canlı yayında sarf ettiği sözlerle adeta ahlaksız teklifi itiraf etti.

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Erkan Özerman ahlaksız teklifi itiraf etti! Canlı yayındaki sözleri olay oldu

"BEN TEKLİF EDİYORUM ONLAR DA..."

Özerman katıldığı TV programında şöyle konuştu: "İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor." Bu sözlerin ardından Özerman, büyük tepki gördü.

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Erkan Özerman ahlaksız teklifi itiraf etti! Canlı yayındaki sözleri olay oldu

'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz'ın birincinin önceden belli olduğu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu yönündeki açıklamaları gündeme oturmuştu.

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Erkan Özerman ahlaksız teklifi itiraf etti! Canlı yayındaki sözleri olay oldu

Elmas Yılmaz, Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan ve Mahir Şahin, ilginç açıklamalarına destek de eski katılımcılardan Arda Büyük ve Furkan Şahin'den geldi.

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Erkan Özerman ahlaksız teklifi itiraf etti! Canlı yayındaki sözleri olay oldu

"BEN SENİ İSTİYORUM"

Furkan Şahin ise, "Ben takım elbiseyi giyerken karşımdaydı, önce öpücük yolladı. Sonra yanına çağırdı, çök dedi ve elimi tuttu. Sonra yüzümü çevirdi baktı 'Sende dizi filmlerde oynayacak yüz var' dedi. Ben seni şimdi hatırladım, yarı finalde görmüştüm ben seni istiyorum dedi. Bunu birkaç kere söyledi. Boğazım düğümlendi, konuşamadım" dedi.