Erkan Özerman ahlaksız teklifi itiraf etti! Canlı yayındaki sözleri olay oldu

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz'ın 2. Sayfa programındaki açıklamalarının ardından erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığı iddiaları gündeme geldi. Hakkındaki iddialara cevap vermek için programa katılan Özerman, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. İşte ahlaksız teklif, taciz iddiaları ile adı anılan Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın skandal sözleri...