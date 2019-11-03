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Engin Altan Düzyatan’ın paylaşımı sevenlerini ikiye böldü

Diriliş Ertuğrul dizinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, dizinin final yapmasıyla imajını tamamen değiştirmişti. Dizi boyunca uzun saçları ve sakalları ile ekranlarda olan oyuncu yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan yaptığı son paylaşım sevenlerini ikiye böldü.

Giriş Tarihi: 03.11.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 16:55
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Engin Altan Düzyatan’ın paylaşımı sevenlerini ikiye böldü

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı. Ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından imajını değiştirdi.

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Engin Altan Düzyatan’ın paylaşımı sevenlerini ikiye böldü

Uzun saçları ve sakallarından vazgeçen Düzyatan'ın yeni imajına sevenleri bir türlü alışamadı. Instagram hesabından yeni haliyle bir fotoğraf paylaşan oyuncuya hayranlarından yine bir çok yorum geldi.

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Engin Altan Düzyatan’ın paylaşımı sevenlerini ikiye böldü

SEVENLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Engin Altan Düzyatan'ın bazı takipçileri, "Eski sakallı halini hatırlıyorum da, bu çok kötü olmuş" ve "Diriliş'teki sakallı halin daha güzeldi gerçekten" şeklinde yorumlar yaptı.

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Engin Altan Düzyatan’ın paylaşımı sevenlerini ikiye böldü

Öte yandan oyuncuya destek de geldi. Düzyatan'ın yeni haline yavaş yavaş alışan bazı hayranları da, "Nereden bakarsan bak adam karizma" ifadelerini kullandı.

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Engin Altan Düzyatan’ın paylaşımı sevenlerini ikiye böldü

İşte Engin Altan Düzyatan'ın Instagram'dan yaptığı o paylaşım ve takipçilerini ikiye bölen değişimi...