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Engin Altan Düzyatan’ın paylaşımı sevenlerini ikiye böldü
Diriliş Ertuğrul dizinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, dizinin final yapmasıyla imajını tamamen değiştirmişti. Dizi boyunca uzun saçları ve sakalları ile ekranlarda olan oyuncu yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan yaptığı son paylaşım sevenlerini ikiye böldü.
Giriş Tarihi: 03.11.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 16:55
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