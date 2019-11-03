Engin Altan Düzyatan’ın paylaşımı sevenlerini ikiye böldü

SEVENLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Engin Altan Düzyatan'ın bazı takipçileri, "Eski sakallı halini hatırlıyorum da, bu çok kötü olmuş" ve "Diriliş'teki sakallı halin daha güzeldi gerçekten" şeklinde yorumlar yaptı.

