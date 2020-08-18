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Haberler Galeri Engin Altan Düzyatan ve Pakistanlı üç çocuk sosyal medyayı salladı! Engin Altan Düzyatan hayallerini gerçekleştirdi

Engin Altan Düzyatan ve Pakistanlı üç çocuk sosyal medyayı salladı! Engin Altan Düzyatan hayallerini gerçekleştirdi

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, 3 Pakistanlı çocuk ile sosyal medyadan görüştü. Usta oyuncu Engin Altan Düzyatan, 3 Pakistanlı çocuğu hayalini gerçekleştirdi, alkış topladı. Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, kendi çocuklarıyla da magazin dünyasının gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 18.08.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 19:15
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Engin Altan Düzyatan ve Pakistanlı üç çocuk sosyal medyayı salladı! Engin Altan Düzyatan hayallerini gerçekleştirdi

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, zorlu hastalıklarla mücadele eden ve "Diriliş Ertuğrul" dizisi hayranı 3 Pakistanlı çocuk ile sosyal medya platformu aracılığıyla buluştu.

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Engin Altan Düzyatan ve Pakistanlı üç çocuk sosyal medyayı salladı! Engin Altan Düzyatan hayallerini gerçekleştirdi

Make a Wish Pakistan ve Bir Dilek Tut Derneği Türkiye iş birliğinde gerçekleşen etkinlik, Facebook üzerinden yayınlandı.

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Engin Altan Düzyatan ve Pakistanlı üç çocuk sosyal medyayı salladı! Engin Altan Düzyatan hayallerini gerçekleştirdi

Orak hücreli anemi ve Akdeniz anemisi hastalıklarıyla mücadele eden 14 yaşındaki Fizza Khuda Baksh, 17 yaşındaki Sohail Umer ve 15 yaşındaki Sidra Khan'ın dönem kıyafetleriyle katıldığı programda duygularını aktaran Düzyatan, "Bu sevgi nedeniyle çok mutluyum. Size ilham verdiğimizi görüyorum. Çok zor bir roldü fakat inanılmazdı. Sevginiz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bu çocukları bir araya getirdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım bir gün görüşürüz." diye konuştu.

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Engin Altan Düzyatan ve Pakistanlı üç çocuk sosyal medyayı salladı! Engin Altan Düzyatan hayallerini gerçekleştirdi

Sevenlerinin özel hayatını da mercek altına aldığı Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocukları sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasının peşinden koştuğu Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti çocuklarıyla olan fotoğraflarıla dikkat çekti.

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Engin Altan Düzyatan ve Pakistanlı üç çocuk sosyal medyayı salladı! Engin Altan Düzyatan hayallerini gerçekleştirdi

Son dizisi tutmayan Engin Altan Düzyatan sosyal medyadaki birçok hayranı tarafından Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansı ile anılmaya devam ediyor. İşte milyonların özel hayatını merak ettiği Engin Altan Düzyatan'ın çocukları ile olan fotoğrafları.