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Engin Altan Düzyatan ve Pakistanlı üç çocuk sosyal medyayı salladı! Engin Altan Düzyatan hayallerini gerçekleştirdi
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, 3 Pakistanlı çocuk ile sosyal medyadan görüştü. Usta oyuncu Engin Altan Düzyatan, 3 Pakistanlı çocuğu hayalini gerçekleştirdi, alkış topladı. Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, kendi çocuklarıyla da magazin dünyasının gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 18.08.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 19:15
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