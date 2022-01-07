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Haberler Galeri Pelin Karahan'ın 'taş bebek' dediği annesine bakın! Benzerlikleri şaşırttı

Pelin Karahan'ın 'taş bebek' dediği annesine bakın! Benzerlikleri şaşırttı

Kavak Yelleri dizisi ile tanıdığımız ünlü oyuncu Pelin Karahan, şimdilerde rol aldığı dizinin çekimlerini tamamladı. Çekimler için Kıbrıs'ta bulunan Karahan, İstanbul'a geri döndü. Oyuncu, aktif kullandığı sosyal medya hesabından annesinin doğum gününü "Taş bebek 60 oldu bugün" ifadeleriyle kutladı.Pelin Karahan'ın instagram hesabından yaptığı paylaşım beğeni yağmuruna tutulurken, anne kızın benzerlikleri dikkat çekti. İşte Pelin Karahan'ın benzerliğiyle şaşkına çeviren annesi…

Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:44
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Elçin Sangu'nun annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri
Elçin Sangu’nun annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Boş vakitlerinde sürekli 2 oğluyla zaman geçiren ve bu anları instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, annesi Nural Koçyiğit'in doğum gününü de instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Elçin Sangu'nun annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri
Elçin Sangu’nun annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Annesi Koçyiğit'in gençlik fotoğraflarını paylaşan oyuncunun annesine olan benzerliği takipçilerini şaşkına çevirdi.

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Elçin Sangu'nun annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri
Elçin Sangu’nun annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

"ELİM KOLUM HER ŞEYİM CANIM ANNEM"

Pelin Karahan paylaşımında annesine olan duygularını şu sözlerle ifade etti; "Taş bebek 60 oldu bugün… Hep diyorum yine derim, elim kolum her şeyim canım Annem. Çok şey diyesim var ama gerçekten kelimeler yetersiz sana… bizi, seni bilenler bilir zaten güzelliğin, neşen, hayat enerjin, becerikliliğin, her şeyi hemen halledip organize edişin, bir ortama girdiğindeki ışığın…

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Elçin Sangu'nun annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri
Elçin Sangu’nun annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

"İYİ Kİ DOĞDUN BEBEK"

Her özelliğinle iyi ki benim annemsin. Sen olmasan ben hiç bir zaman bu kadar güçlü hissetmezdim bu hayatta. Çocuklarımın enerjik sevgi dolu anneannesi, benim can yoldaşım, arkadaşlarımın bir tanecik Nural ablası… iyi ki doğdun bebek. (bence hiç yaşlanmayacak sadece yaş alacaksın)"

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Elçin Sangu'nun annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri
Elçin Sangu’nun annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Pelin Karahan, annesi ve oğullarıyla beraber pasta kestiği anları da instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun annesine düşkünlüğü hayranlarını duygulandırdı.