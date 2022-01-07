07 Ocak 2022, Cuma
Pelin Karahan'ın 'taş bebek' dediği annesine bakın! Benzerlikleri şaşırttı
Kavak Yelleri dizisi ile tanıdığımız ünlü oyuncu Pelin Karahan, şimdilerde rol aldığı dizinin çekimlerini tamamladı. Çekimler için Kıbrıs'ta bulunan Karahan, İstanbul'a geri döndü. Oyuncu, aktif kullandığı sosyal medya hesabından annesinin doğum gününü "Taş bebek 60 oldu bugün" ifadeleriyle kutladı.Pelin Karahan'ın instagram hesabından yaptığı paylaşım beğeni yağmuruna tutulurken, anne kızın benzerlikleri dikkat çekti. İşte Pelin Karahan'ın benzerliğiyle şaşkına çeviren annesi…
Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:44
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