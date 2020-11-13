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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Efecan Şenolsun ve Elit İşcan’ın taciz davasında şok ifade: Alkollüydüm, sadece… Efecan Şenolsun ve Elit İşcan’ın taciz davasında şok ifade: Alkollüydüm, sadece…
İnternet dizisi 'Yaşamayanlar'da rol alan Efecan Şenolsun hakkında, rol arkadaşı Elit İşcan'ı taciz etme ve hakaret etme suçlamasıyla dava açılmıştı. 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Efecan Şenolsun bir kez daha hakim karşısına çıktı. Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında tanıklar dinlendi. Duruşmada, Efecan Şenolsun'un temas olayının sadece omzuna dokunmak olduğunu, cinsel tacizde bulunmadığını söylediği bilgisi aktarıldı.
Giriş Tarihi: 13.11.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 13:40
Bir dönem internette yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinin setinde rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel saldırı ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan Efecan Şenolsun'un 17 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Elit İşcan, rol arkadaşı Efecan Şenolsun'un önce hakaret ve küfürlerine sonrasında ise iki ayrı noktada cinsel saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı.
Söz konusu olayın ardından İşcan'ın şikayeti üzerine Şenolsun hakkında 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı
"ALKOLLÜYDÜM SADECE OMZUNA DOKUNDUM"
Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada tanıklar dinlendi.
Tanık Yeşim Girgin ifadesinde şöyle dedi:
"Haziran 2018'de Oyuncular Sendikası'nda genel koordinatör olarak çalışıyordum. Elit telefonda yaşadıklarını anlattı. Biz kendisine avukat desteği verebileceğimizi söyledik. Oyuncular Sendikası olarak Efecan Bey'le de görüştük. Kendisi olay sırasında alkollü olduğunu kabul etti. Temas olayının sadece omzuna dokunmak olduğunu, cinsel tacizde bulunmadığını söyledi."