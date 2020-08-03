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EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türkiye'nin en sevilen dizilerinin başında geliyor. Dizinin oyuncuları canlandırdıkları karakterlerle adeta gönüllerde taht kurdu. EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer, hakkında merak ettiklerini araştıran hayranları oyuncunun eşini görünce şaşırdı. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 11:16
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EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

atv ekranlarının seyirciyi televizyon başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle olay oldu. Alpaslan Çakırbeyli rolüyle EDHO'ya damga vuran Yunus Emre Yıldırımer gündeme oturdu. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

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EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

ÖZGÜR OZAN