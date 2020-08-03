EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türkiye'nin en sevilen dizilerinin başında geliyor. Dizinin oyuncuları canlandırdıkları karakterlerle adeta gönüllerde taht kurdu. EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer, hakkında merak ettiklerini araştıran hayranları oyuncunun eşini görünce şaşırdı. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...