Ünlü yayıncı JROKEZ neden öldü, intihar mı etti? Oğuzhan Dalgakıran kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Evli miydi, eşi kimdir?
Oyun dünyasında ve canlı yayın platformlarında tanınan içerik üreticisi Jrokez adıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti. 12. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını kaybettiği bilgisi sosyal medyada gündem oldu. Olayın kesin nedeni henüz netlik kazanmazken acı haber kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Peki Jrokez neden öldü? Oğuzhan Dalgakıran kimdir, kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 18.08.2025 06:23