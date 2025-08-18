Büyü bozma vaadiyle dolandırdılar! ’Pes’ dedirten savunma

Bu sırada karşılaştığı "medyumakim" adlı bir hesapla telefonla iletişime geçti. Kendini "Akim" olarak tanıtan kişi, Ahmet T.'ye üzerinde ve ailesinde büyü olduğunu, bunun kaldırılmasının zor ve uzun bir süreç olacağını, para karşılığında bu işlemi yapabileceğini söyledi.