Büyü bozma vaadiyle dolandırdılar! 'Pes' dedirten savunma

Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan büyücü ve medyumcu dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Beykoz'da ailevi sorunlar yaşayan bir kişi "üzerinde büyü var" diyerek kandırıldı. Müşteki, internetten tanıştığı sahte medyuma 877 bin lira kaptırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ahmet T.(66), iddiaya göre ailevi sorunlar yaşadığı dönemde kendisine büyü yapıldığını düşünerek 1 Şubat 2024'te internette araştırma yapmaya başladı.

Bu sırada karşılaştığı "medyumakim" adlı bir hesapla telefonla iletişime geçti. Kendini "Akim" olarak tanıtan kişi, Ahmet T.'ye üzerinde ve ailesinde büyü olduğunu, bunun kaldırılmasının zor ve uzun bir süreç olacağını, para karşılığında bu işlemi yapabileceğini söyledi.

877 BİN LİRA "BÜYÜ BOZMA" PARASI
Yaşadıklarından dolayı stres altında olan Ahmet T., teklifi kabul edince dolandırıcılık zincirinin ilk adımı atılmış oldu. İddiaya göre çaresiz adam, bu süreçte kendi hesabından farklı tarihlerde toplam 877 bin 38 lira para gönderdi.

Ardından telefonları cevapsız kalan Ahmet T., dolandırıldığını anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Talihsiz adamın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmanın sonucunda dolandırıcılık ağı ortaya çıktı.

ZİNCİRLEME PARA TRAFİĞİ
Soruşturma kapsamında şüpheli Berat Ç.(20)'nin müştekinin paralarını kısa süre içinde diğer şüpheli Uğur Y.'nin hesabına aktardığı tespit edildi.

Uğur Can Y.(20)'nin ise paraların bir kısmını ATM'den çektiği, bir kısmını da internet üzerinden başka hesaplara gönderdiği ortaya çıktı. Böylece müştekinin parası zincirleme şekilde farklı kişiler üzerinden el değiştirdi.

ŞÜPHELİLERDEN PES DEDİRTEN SAVUNMA
İfadesi alınan Şüpheli Berat Ç., hesabını "haftada 4 bin TL ödeme" vaadiyle Eylül K. isimli bir kadına verdiğini, mobil bankacılık şifresini de bu kişiye ilettiğini söyledi.

Olayın ardından polis ifadeye çağırınca hesabının dolandırıcılıkta kullanıldığını öğrendiğini öne sürdü. Şüpheli Uğur Y. ise hesabını, bir arkadaşının isteği üzerine kullandırdığını iddia etti.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Savcılık, izlenen kamera kayıtlarında ATM'den para çeken kişinin Uğur Can Y. olduğunu tespit ederken şüphelilerin "hesaplarını kullandırma" savunmalarını suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirdi.

Berat Ç.'nin, hesabını kullanan kişiyi tanımadığını söylemesinin inandırıcı bulunmadığı, Uğur Can Y.'nin ise iddiasını destekleyecek somut bir delil sunamadığı belirtildi. İki şüpheliye de "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.