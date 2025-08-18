Büyü bozma vaadiyle dolandırdılar! 'Pes' dedirten savunma
Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan büyücü ve medyumcu dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Beykoz'da ailevi sorunlar yaşayan bir kişi "üzerinde büyü var" diyerek kandırıldı. Müşteki, internetten tanıştığı sahte medyuma 877 bin lira kaptırdı.
Ahmet T.(66), iddiaya göre ailevi sorunlar yaşadığı dönemde kendisine büyü yapıldığını düşünerek 1 Şubat 2024'te internette araştırma yapmaya başladı.
Bu sırada karşılaştığı
"medyumakim" adlı bir hesapla telefonla iletişime geçti. Kendini "Akim" olarak tanıtan kişi, Ahmet T.'ye üzerinde ve ailesinde büyü olduğunu, bunun kaldırılmasının zor ve uzun bir süreç olacağını, para karşılığında bu işlemi yapabileceğini söyledi.
877 BİN LİRA "BÜYÜ BOZMA" PARASI Yaşadıklarından dolayı stres altında olan Ahmet T., teklifi kabul edince dolandırıcılık zincirinin ilk adımı atılmış oldu. İddiaya göre çaresiz adam, bu süreçte kendi hesabından farklı tarihlerde toplam 877 bin 38 lira para gönderdi.
Ardından telefonları cevapsız kalan Ahmet T., dolandırıldığını anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Talihsiz adamın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmanın sonucunda dolandırıcılık ağı ortaya çıktı.
ZİNCİRLEME PARA TRAFİĞİ Soruşturma kapsamında şüpheli Berat Ç.(20)'nin müştekinin paralarını kısa süre içinde diğer şüpheli Uğur Y.'nin hesabına aktardığı tespit edildi.