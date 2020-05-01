EDHO'nun yıldız oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in (Alpaslan Çakırbeyli) eşi bakın kim çıktı?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türkiye'nin en sevilen dizilerinin başında geliyor. Dizinin oyuncuları canlandırdıkları karakterlerle adeta gönüllerde taht kurdu. EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer, hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Ünlü oyuncunun eşini gören sevenleri adeta şaşkınlık geçiriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...