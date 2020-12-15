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Haberler Galeri EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'le ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Eşini gören inanamadı

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'le ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Eşini gören inanamadı

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Yunus Emre Yıldırımer, oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun özel hayatını mercek altına alan hayranları, eşini görünce gözlerine inanamıyor. İşte EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in milyonları şaşırtan hayat arkadaşı...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 05:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 05:33
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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'le ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Eşini gören inanamadı

Eşkıya'nın sevilen ismi Yunus Emre Yıldırımer hakkında araştırma yapan hayranları ünlü oyuncunun eşini görünce hayretini gizleyemiyor. Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de oyunculuk yapması şaşırttı. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve diğer ünlü isimlerin eşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'le ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Eşini gören inanamadı

ÖZGÜR OZAN

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'le ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Eşini gören inanamadı

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'le ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Eşini gören inanamadı

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'le ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Eşini gören inanamadı

ZAFER ERGİN