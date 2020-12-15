Eşkıya'nın sevilen ismi Yunus Emre Yıldırımer hakkında araştırma yapan hayranları ünlü oyuncunun eşini görünce hayretini gizleyemiyor. Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de oyunculuk yapması şaşırttı. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve diğer ünlü isimlerin eşleri...