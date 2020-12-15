HaberlerGaleriEDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'le ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Eşini gören inanamadı
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'le ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Eşini gören inanamadı
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Yunus Emre Yıldırımer, oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun özel hayatını mercek altına alan hayranları, eşini görünce gözlerine inanamıyor. İşte EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in milyonları şaşırtan hayat arkadaşı...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 05:30Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 05:33