HaberlerGaleriEDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...
EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...
EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde geldi. ATV ekranlarının 6 sezondur vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber duyuruldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. EDHO'nun bu yıl final yapacağı iddialarına Yönetmen Onur Tan son noktayı koydu. Son haftalarda dizinin başrol oyuncularının yaşadıkları ayrılıklar kafaları karıştırmıştı.
Giriş Tarihi: 24.04.2021 00:24Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 00:24