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Haberler Galeri EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...

EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...

EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde geldi. ATV ekranlarının 6 sezondur vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber duyuruldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. EDHO'nun bu yıl final yapacağı iddialarına Yönetmen Onur Tan son noktayı koydu. Son haftalarda dizinin başrol oyuncularının yaşadıkları ayrılıklar kafaları karıştırmıştı.

Giriş Tarihi: 24.04.2021 00:24 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 00:24
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EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjdeli haber geldi. ATV ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Dizide, önceki hafta Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in ayrılması, izleyenleri çok üzmüştü. Neyse ki müjdeli haber dizinin Yönetmeni Onur Tan'dan geldi. EDHO oyuncuları, 7. sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlmeye devam edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...

Atv'nin 6 sezondur devam eden ve adeta her hanede aileden biri gibi olan EDHO oyuncuları, 7. sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlmeye devam edecek.

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EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...

Müjdeli haberi Yönetmen Onur Tan verdi. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, önceki hafta Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in ayrılması, izleyenleri çok üzmüştü. Zaten kadın karakterlerin az olduğu diziden güçlü bir kadın oyuncu daha gidince EDHO hayranları bu durumdan pek de memnun olmadı.

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EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...

Dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı. Dizinin başladığından bu yana çok fazla ödül kazandığını hatırlatan Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" diye konuştu.

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EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...

6 sezondur başarılı bir şekilde dizinin yönetmenliğini sürdüren Onur Tan, 7.sezon mesajı da verdi. Birçok dizi hayranı için sürpriz olmayan 7. sezonda da devam edileceğini açıklayan Tan, tüm çalışanlar adına ödülleri aldıklarını hatırlattı.