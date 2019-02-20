EDHO 125.son bölüm tek parça izle! EDHO 125. son bölümde neler yaşandı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125.son bölüm dün akşam yayınlandı. ATV'nin reytingleri altüst eden dizisi EDHO'da dün de heyecan bir an olsun düşmedi. Ünal, Façalılar ile Çakırbeyliler'i ortaklık yapmak zorunda bıraktı. Hızır Çakırbeyli, Façalılar'ın hırsızlık işlerini bırakmadığını ispat etti. Ünal, Façalılar'ın adamı Nedim'i sopa ile vura vura öldürdü. Peki, EDHO 125. son bölümde neler yaşandı? İşte EDHO 125.son bölüm tek parça...
Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:07Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 15:18