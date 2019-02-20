EDHO 125.son bölüm tek parça izle! EDHO 125. son bölümde neler yaşandı?

EDHO 125. son bölüm nefesleri kesti. Façalılar ile Çakırbeyliler, Ünal'ın isteği ile bir masa etrafında birleşti. Ünal iki tarafı zorunlu ortaklığın içine çekerken, birbirlerine zarar vermeme konusunda da uyardı. Çakırbeyliler ve Façalılar durumdan rahatsız olsa da anlaşmaya uydu. Peki, EDHO 125.son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EDHO 125.son bölüm tek parça...

EDHO 125.SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE