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EDHO 125.son bölüm tek parça izle! EDHO 125. son bölümde neler yaşandı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125.son bölüm dün akşam yayınlandı. ATV'nin reytingleri altüst eden dizisi EDHO'da dün de heyecan bir an olsun düşmedi. Ünal, Façalılar ile Çakırbeyliler'i ortaklık yapmak zorunda bıraktı. Hızır Çakırbeyli, Façalılar'ın hırsızlık işlerini bırakmadığını ispat etti. Ünal, Façalılar'ın adamı Nedim'i sopa ile vura vura öldürdü. Peki, EDHO 125. son bölümde neler yaşandı? İşte EDHO 125.son bölüm tek parça...

Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 15:18
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EDHO 125.son bölüm tek parça izle! EDHO 125. son bölümde neler yaşandı?

EDHO 125. son bölüm nefesleri kesti. Façalılar ile Çakırbeyliler, Ünal'ın isteği ile bir masa etrafında birleşti. Ünal iki tarafı zorunlu ortaklığın içine çekerken, birbirlerine zarar vermeme konusunda da uyardı. Çakırbeyliler ve Façalılar durumdan rahatsız olsa da anlaşmaya uydu. Peki, EDHO 125.son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EDHO 125.son bölüm tek parça...

EDHO 125.SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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EDHO 125.son bölüm tek parça izle! EDHO 125. son bölümde neler yaşandı?

EDHO 125.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

EDHO 125. son bölümde, Façalılar ile Çakırbeyliler bir masa etrafında toplandı. Ünal'ın liderliğindeki toplantıdaki konuşmalar heyecanı arttırdı. Ünal, Behzast ve İlyas'ı hapisten kurtardı, karşılığında da Façalılar ile Çakırbeyliler'in birbirlerine dokunmamalarını istedi. İki tarafı zorunlu ortaklık içine çeken Ünal amacına ulaştı.

EDHO 125.SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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EDHO 125.son bölüm tek parça izle! EDHO 125. son bölümde neler yaşandı?

Hızır Çakırbeyli, Façalılar'ın hırsızlık işine devam ettiğinin farkına vardı. Façalılar, hırsızlığı bıraktığını belirtmişti. Ancak başka birine işleri devrederek hırsızlık işini devam ettirdikleri ortaya çıktı.

EDHO 125.SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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EDHO 125.son bölüm tek parça izle! EDHO 125. son bölümde neler yaşandı?

Hızır Çakırbeyli olayın üzerine giderek bunu ispat etti. Haşmet'in adamlarından Nedim'i yakalayan Çakırbeyliler, Ünal'a getirdi. Ünal; Nedim'i, Haşmet ve Behzat'ın gözü önünde sopa ile döve döve öldürdü.

EDHO 125.SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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EDHO 125.son bölüm tek parça izle! EDHO 125. son bölümde neler yaşandı?

Ünal, Nedim'i öldürdükten sonra Haşmet'i tehdit ederek, "Bir dahakine buradaki kafa kardeşin Behzat'ın olur" dedi. ATV'nin yayınladığı tanıtım özeti ise şöyle;

EDHO 125.SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE