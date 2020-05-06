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Haberler Galeri Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’den ayrılık iddialarına cevap geldi

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’den ayrılık iddialarına cevap geldi

Eda Ece ve uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer'in ilişkisinin karantina süreci ile birlikte bittiği iddia edilmişti. Salgın sonrası ayrı evlerde izolasyonda olan genç çift, önceki gün Instagram'da takipleşmeyi bırakmış ve birlikte olan fotoğraflarını da silmişti. Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ayrılık iddialarına cevap verdi.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 09:27
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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’den ayrılık iddialarına cevap geldi

Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer geçtiğimiz günlerde Instagram'da takipleşmeyi bırakmış ve birlikte olan fotoğraflarını da silmişti.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’den ayrılık iddialarına cevap geldi

Salgın başladığından beri ayrı evlerde izolasyonda olan genç çiftin bu hamlesi ayrıldıkları iddialarını gündeme getirmişti.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’den ayrılık iddialarına cevap geldi

AÇIKLAMA GELDİ

Eda Ece, ayrıldıkları iddia edilen Anadolu Efes'te forma giyen sevgilisi Buğrahan Tuncer'le, karantina günlerini birlikte geçirdiğini söyledi.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’den ayrılık iddialarına cevap geldi

Oyuncu, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, ayrılık sorularına, "Kendisi içeride..." cevabını verdi. Tuncer, daha sonra yayına katılarak, yorum yaptı.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’den ayrılık iddialarına cevap geldi