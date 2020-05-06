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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’den ayrılık iddialarına cevap geldi
Eda Ece ve uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer'in ilişkisinin karantina süreci ile birlikte bittiği iddia edilmişti. Salgın sonrası ayrı evlerde izolasyonda olan genç çift, önceki gün Instagram'da takipleşmeyi bırakmış ve birlikte olan fotoğraflarını da silmişti. Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ayrılık iddialarına cevap verdi.
Giriş Tarihi: 06.05.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 09:27
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