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Ece İrtem’in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Savcılığa dilekçe verildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Ece İrtem'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Avukatı, Tayland tatilinde gerçekleşen bir maymun ısırığının ölümcül sonuçlara yol açmış olabileceğini belirterek, konunun Adli Tıp tarafından incelenmesi için savcılığa dilekçe verdi.

Ece İrtem’in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Savcılığa dilekçe verildi 1

Ece İrtem'in 15 Haziran 2026 tarihinde, 35. yaş gününden yalnızca bir gün sonra evinde hayatını kaybetmesi, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Genç oyuncunun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada ise her geçen gün yeni ve dikkat çekici iddialar gün yüzüne çıkıyor.

Ece İrtem’in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Savcılığa dilekçe verildi 2

Tayland tatilinden kısa bir süre önce İstanbul'a döndüğü öğrenilen İrtem, pazartesi günü evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen oyuncunun ani vefatı, savcılık tarafından "şüpheli ölüm" kapsamında değerlendirilmeye başlandı. Soruşturmanın en dikkat çekici gelişmesi ise bugün yaşandı.

Ece İrtem’in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Savcılığa dilekçe verildi 3

TAYLAND GEZİSİNDE MAYMUN ISIRDI

Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçeyle, ölümün arka planında Tayland gezisinde yaşanmış olabilecek bir olaya dikkat çekti.

Uğur Gökkoyun açıklamasında "15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir.Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir" cümlelerine yer verdi.

Ece İrtem’in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Savcılığa dilekçe verildi 4

GÖZLER OTOPSİ RAPORUNDA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Genç oyuncunun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Otopsi raporundan çıkacak sonuç, hem kamuoyundaki soru işaretlerini giderecek hem de genç oyuncunun vefatındaki gerçek nedeni netleştirecek.

Ece İrtem’in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Savcılığa dilekçe verildi 5

ANNE NURİYE İRTEM HAKKINDAKİ İDDİALAR YALANLANDI

Geçtiğimiz günlerde, İrtem'in annesi Nuriye İrtem'e atfedilen ve oyuncunun antidepresan ilaçları ile alkolü bir arada kullandığına dair bazı ifadeler basına yansımıştı.

Ancak Avukat Uğur Gökkoyun, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şunları belirtti:

"Müvekkilimin annesi, olayı öğrendiği andan itibaren ağır bir şok içerisindedir ve tıbbi gözetim altındadır. Kendisinin henüz resmi bir ifadesi alınmamıştır; basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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Ece İrtemin ölümüyle ilgili soruşturma ECE İRTEM'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA
Ece İrtem’in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Savcılığa dilekçe verildi 6

SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

35. yaşını kutlayan ünlü oyuncu İrtem'in vefatından hemen önceki son anları ortaya çıkmıştı. ATV Ana Haber'in ulaştığı güvenlik kamerası görüntüleri, oyuncunun hayatını kaybetmeden önceki son saatlerini gözler önüne serdi.

Ece İrtem’in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Savcılığa dilekçe verildi 7

İrtem, önce akşam 18.00'de bir mekanda annesi ile görüntülendi.

Oyuncu daha sonra saat 20.00'de bir arkadaşı ile buluştu.

Saatler akşam 20.40'ı gösterdiğinde ünlü oyuncunun annesi ile binaya girdiği kameralara yansıdı.

ECE İRTEM'İN VEFAT ETMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ece İrtem’in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Savcılığa dilekçe verildi 8

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu.

Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano) ve Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

Ece İrtem’in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Savcılığa dilekçe verildi 9

Ece İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul'a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi'den eğitim aldı.

İrtem; Kızılcık Şerbeti, Payitaht Abdülhamid ve Yeni Gelin gibi yapımlarda yer aldı.

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