Ece İrtem’in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Savcılığa dilekçe verildi

Ünlü oyuncu Ece İrtem'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Avukatı, Tayland tatilinde gerçekleşen bir maymun ısırığının ölümcül sonuçlara yol açmış olabileceğini belirterek, konunun Adli Tıp tarafından incelenmesi için savcılığa dilekçe verdi.

Ece İrtem'in 15 Haziran 2026 tarihinde, 35. yaş gününden yalnızca bir gün sonra evinde hayatını kaybetmesi, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Genç oyuncunun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada ise her geçen gün yeni ve dikkat çekici iddialar gün yüzüne çıkıyor.

Tayland tatilinden kısa bir süre önce İstanbul'a döndüğü öğrenilen İrtem, pazartesi günü evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen oyuncunun ani vefatı, savcılık tarafından "şüpheli ölüm" kapsamında değerlendirilmeye başlandı. Soruşturmanın en dikkat çekici gelişmesi ise bugün yaşandı.

TAYLAND GEZİSİNDE MAYMUN ISIRDI Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçeyle, ölümün arka planında Tayland gezisinde yaşanmış olabilecek bir olaya dikkat çekti. Uğur Gökkoyun açıklamasında "15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir.Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir" cümlelerine yer verdi.

GÖZLER OTOPSİ RAPORUNDA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Genç oyuncunun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Otopsi raporundan çıkacak sonuç, hem kamuoyundaki soru işaretlerini giderecek hem de genç oyuncunun vefatındaki gerçek nedeni netleştirecek.