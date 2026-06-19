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Survivor Mert Nobre'nin kızı annesinin ikizi gibi! Benzerlik dikkat çekti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Aylardır süren Dominik serüveninde finale adını yazdıran Mert Nobre, performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen efsane futbolcunun 19 yaşındaki kızı Valentina, annesine olan şaşırtıcı benzerliğiyle sosyal medyayı salladı; görenler "annesinin kopyası" demekten kendini alamadı.

Survivor Mert Nobre'nin kızı annesinin ikizi gibi! Benzerlik dikkat çekti 1

Survivor 2026'da şampiyon belli oluyor.

Aylardır Dominik'in zorlu şartlarında ter döken yarışmacılar, yarı final düelloları için İstanbul'da karşı karşıya geldi. Dün gece gerçekleşen mücadelelerin ardından finale yükselen isimler Mert Nobre ve Nagihan Karadere oldu.

Survivor Mert Nobre'nin kızı annesinin ikizi gibi! Benzerlik dikkat çekti 2

SAHALARIN YILDIZI, ŞİMDİ SURVİVOR FİNALİSTİ

Türkiye'de geçirdiği yaklaşık 15 yıllık futbol kariyeriyle milyonların sevgisini kazanan Mert Nobre, Survivor adasında da aynı disiplin ve hırsı sürdürdü.

Yarışmadaki genç rakiplerine karşı sergilediği yüksek tempo ve pes etmeyen karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Nobre, final biletini cebine koyarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

Survivor Mert Nobre'nin kızı annesinin ikizi gibi! Benzerlik dikkat çekti 3

6 Kasım 1980 Brezilya doğumlu olan 45 yaşındaki yıldız, 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçerek "Mert" ismini almıştı. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük koltuğuna da oturan Nobre, Ağustos 2020'de Gençlerbirliği'nin teknik direktörü olarak antrenörlük kariyerine adım atmıştı.

Survivor Mert Nobre'nin kızı annesinin ikizi gibi! Benzerlik dikkat çekti 4

TAKIMLARI

1999–2002 Paraná

2002–2004 Cruzeiro

2003 → Kashiwa Reysol (kiralık)

2004–2006 Fenerbahçe

2006–2011 Beşiktaş

2011–2013 Mersin İdmanyurdu

2013–2015 Kayserispor

2015–2016 FC Wil

2016–2018 BB Erzurumspor

2018–2019 Gençlerbirliği

Survivor Mert Nobre'nin kızı annesinin ikizi gibi! Benzerlik dikkat çekti 5

YÖNETİCİLİK KARİYERİ

2019–2020 Akhisar Belediyespor (asistan)

2020 Hatayspor (asistan)

2020 Gençlerbirliği

2021–2022 Altay (asistan)

2022 Altay2022 Çorum

Survivor Mert Nobre'nin kızı annesinin ikizi gibi! Benzerlik dikkat çekti 6

MERT NOBRE'NİN ÖRNEK AİLE TABLOSU

Survivor 2026'da büyük finale adını yazdıran efsane isim, gözlerden uzak tuttuğu mutlu aile hayatıyla da gönülleri fethediyor. Nobre, eşi Priscila Nobre ile uzun yıllardır örnek bir evlilik sürdürüyor.

Survivor Mert Nobre'nin kızı annesinin ikizi gibi! Benzerlik dikkat çekti 7

Nicolas ve Valentina adında iki çocuğu bulunan başarılı isim, örnek bir baba profili çizerek hayranlarından tam not alıyor. Nobre ailesinin en çok dikkat çeken ismi ise 19 yaşındaki kızları Valentina oldu.

Survivor Mert Nobre'nin kızı annesinin ikizi gibi! Benzerlik dikkat çekti 8

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan kareleriyle gündeme oturan genç kız, güzelliği ve annesine olan şaşırtıcı benzerliğiyle takipçilerini hayrete düşürdü.

Survivor Mert Nobre'nin kızı annesinin ikizi gibi! Benzerlik dikkat çekti 9

Valentina'yı gören sosyal medya kullanıcıları, "Annesinin kopyası", "Güzellik genetikmiş" ve "Tıpatıp aynısı" şeklinde yorumlar yaparak genç kızın duru güzelliğine övgüler yağdırdı.

(Resimdeki Nobre'nin eşi Priscila Cadore Nobre)

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