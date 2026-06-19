Survivor Mert Nobre'nin kızı annesinin ikizi gibi! Benzerlik dikkat çekti
Aylardır süren Dominik serüveninde finale adını yazdıran Mert Nobre, performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen efsane futbolcunun 19 yaşındaki kızı Valentina, annesine olan şaşırtıcı benzerliğiyle sosyal medyayı salladı; görenler "annesinin kopyası" demekten kendini alamadı.
Survivor 2026'da şampiyon belli oluyor.
Aylardır Dominik'in zorlu şartlarında ter döken yarışmacılar, yarı final düelloları için İstanbul'da karşı karşıya geldi. Dün gece gerçekleşen mücadelelerin ardından finale yükselen isimler Mert Nobre ve Nagihan Karadere oldu.
SAHALARIN YILDIZI, ŞİMDİ SURVİVOR FİNALİSTİ
Türkiye'de geçirdiği yaklaşık 15 yıllık futbol kariyeriyle milyonların sevgisini kazanan Mert Nobre, Survivor adasında da aynı disiplin ve hırsı sürdürdü.
Yarışmadaki genç rakiplerine karşı sergilediği yüksek tempo ve pes etmeyen karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Nobre, final biletini cebine koyarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı.
6 Kasım 1980 Brezilya doğumlu olan 45 yaşındaki yıldız, 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçerek "Mert" ismini almıştı. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük koltuğuna da oturan Nobre, Ağustos 2020'de Gençlerbirliği'nin teknik direktörü olarak antrenörlük kariyerine adım atmıştı.
TAKIMLARI
1999–2002 Paraná
2002–2004 Cruzeiro
2003 → Kashiwa Reysol (kiralık)
2004–2006 Fenerbahçe
2006–2011 Beşiktaş
2011–2013 Mersin İdmanyurdu
2013–2015 Kayserispor
2015–2016 FC Wil
2016–2018 BB Erzurumspor
2018–2019 Gençlerbirliği
YÖNETİCİLİK KARİYERİ
2019–2020 Akhisar Belediyespor (asistan)
2020 Hatayspor (asistan)
2020 Gençlerbirliği
2021–2022 Altay (asistan)
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