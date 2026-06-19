Survivor 2026'da büyük finale adını yazdıran efsane isim, gözlerden uzak tuttuğu mutlu aile hayatıyla da gönülleri fethediyor. Nobre, eşi Priscila Nobre ile uzun yıllardır örnek bir evlilik sürdürüyor.

Nicolas ve Valentina adında iki çocuğu bulunan başarılı isim, örnek bir baba profili çizerek hayranlarından tam not alıyor. Nobre ailesinin en çok dikkat çeken ismi ise 19 yaşındaki kızları Valentina oldu.