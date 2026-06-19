"Bir anne kadar gururlandırıyor" Sevdiğim Sensin’in Dicle’si Helin Kandemir’den itiraf
Sevdiğim Sensin'de hayat verdiği Dicle karakteriyle oyunculuk kariyerinde zirveye çıkan Helin Kandemir, katıldığı son etkinlikte rolüyle kurduğu bağa dair samimi açıklamalarda bulundu.
Başrollerini başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz ile paylaştığı Sevdiğim Sensin, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.
Dizide Dicle ve Erkan'ın imkansızlıklar içinde filizlenen büyük aşkı, izleyicilerden tam not alırken, hikayenin bu denli sevilmesindeki en büyük pay şüphesiz Helin Kandemir'in etkileyici performansına ait.
"YAKINDAKİ BİR ARKADAŞIM GİBİ"
Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Helin Kandemir, katıldığı son etkinlikte hayranlarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Canlandırdığı Dicle karakteriyle kurduğu bağı duygusal bir dille anlatan Kandemir şunları söyledi:
"Dicle benim için bir karakterden çok daha fazlası; o benim tanıyıp çok sevdiğim, yakındaki bir arkadaşım gibi. Seyircinin ona bu kadar sahip çıkması, ona el vermesi beni de bir anne kadar gururlandırıyor."
Helin Kandemir, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından dinlenmeye çekilen genç yıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
KIRMIZI ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ
3 milyona yakın takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif kullanan Kandemir, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak iddialı kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncunun pozları, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
BEĞENİ YAĞDI
Kandemir'in zarafetini ve duru güzelliğini ön plana çıkaran fotoğrafları, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Paylaşımı dakikalar içinde 150 binden fazla beğeni alırken, takipçileri "Kırmızı sana çok yakışıyor", "Sen bir çiçeksin" gibi övgü dolu yorumlarla oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.