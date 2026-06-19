"YAKINDAKİ BİR ARKADAŞIM GİBİ"

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Helin Kandemir, katıldığı son etkinlikte hayranlarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Canlandırdığı Dicle karakteriyle kurduğu bağı duygusal bir dille anlatan Kandemir şunları söyledi:

"Dicle benim için bir karakterden çok daha fazlası; o benim tanıyıp çok sevdiğim, yakındaki bir arkadaşım gibi. Seyircinin ona bu kadar sahip çıkması, ona el vermesi beni de bir anne kadar gururlandırıyor."