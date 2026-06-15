Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ece İrtem kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre İrtem, sabah saat 12.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. O sırada annesinin de yanında bulunduğu belirtilen genç oyuncuya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

İrtem'in vefatına ilişkin ortaya çıkan bir detay ise yürekleri dağladı. Başarılı oyuncunun, ölümünden sadece bir gün önce yeni yaşını kutladığı ve dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan haberin ardından çok sayıda sanatçı ve hayranı taziye mesajları paylaştı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA Ünlü oyuncunun avukatından da açıklama geldi. Avukatı şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. Avukat Uğur Gökkoyun"

ECE İRTEM KİMDİR?

İrtem 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.

Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul'a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı.

Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi'den eğitim aldı.

Oyuncu 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki rolüyle geniş çevrelerce tanındı. Oyuncu daha önce de 'Yeni Gelin', 'Şeref Sözü', 'Payitaht Abdülhamid' ve 'Kertenkele' dizilerinde de rol aldı.