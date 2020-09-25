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Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan gazetecilere tehdit!

Ece Erken ve bir dönem yasak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Bu sırada gazetecilerin görüntülediğini fark eden Mahmutyazıcıoğlu, gazetecilere tehditler savurdu.

Giriş Tarihi: 25.09.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 08:59
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Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan gazetecilere tehdit!

Bir dönem yasak aşk yaşayan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu Nişsantaşı'nda görüntülenince ortalık karıştı.

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Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan gazetecilere tehdit!

Bu yazı Bodrum'da tatil yaparak geçiren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki gün bir kafede objektiflere takıldı.

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Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan gazetecilere tehdit!

Bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Erken'in, elini sevgilisinin omzuna attığı görüldü.

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Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan gazetecilere tehdit!

Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak bir avukata yakışmayacak davranışlar sergiledi.

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Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan gazetecilere tehdit!

"Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehdit etti.