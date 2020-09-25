Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan gazetecilere tehdit!

"Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehdit etti.





