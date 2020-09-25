Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Eylül 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan gazetecilere tehdit! Ece Erken'in avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan gazetecilere tehdit!
Ece Erken ve bir dönem yasak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Bu sırada gazetecilerin görüntülediğini fark eden Mahmutyazıcıoğlu, gazetecilere tehditler savurdu.
Giriş Tarihi: 25.09.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 08:59
Bir dönem yasak aşk yaşayan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu Nişsantaşı'nda görüntülenince ortalık karıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu yazı Bodrum'da tatil yaparak geçiren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki gün bir kafede objektiflere takıldı.
Bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Erken'in, elini sevgilisinin omzuna attığı görüldü.
Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak bir avukata yakışmayacak davranışlar sergiledi.
"Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehdit etti.