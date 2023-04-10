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Haberler Galeri Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu: "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim"

Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu: "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim"

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası zor günler geçiren Ece Erken, acı kaybın ardından sessizliğe gömülmüştü. Eşi için hukuk mücadelesini sürdüren Erken uzun süre sonra ilk kez konuştu. İlişkilerinin başladığı dönemden vefat ettiği geceye kadar yaşadıklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim" ifadelerini kullandı. Ölümünün ardından abisi başta olmak üzere akrabalarının miras peşine düştüğünü belirten Erken, "İyi bir iş adamıydı ama çok varlıklı değildi. Biz tüm masrafları bölüşüyorduk. Benim evimde oturuyorduk zaten. Hatta eski eşinin iş kurması için ona ben para yollamıştım" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:52
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Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu: Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

Geçtiğimiz yıl eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra sessizliğe gömülen Ece Erken, aylar sonra ilk kez konuştu. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunan Erken, eşiyle ilişkilerinin başladığı günlerden vefat ettiği geceye, ölümünden sonraki yaşadıklarına kadar samimi açıklamalar yaptı. İşte o röportaj…

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Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu: Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

Eşinizi kaybettiniz. Bu zor süreçte güçlü bir duruş sergiliyorsunuz...

Sosyal medya hesabıma da benzer mesajlar geliyor. Benimle aynı kaderi paylaşanlar bana destek mesajları gönderiyor. Bu beni daha da güçlü kıldı. Eşim öldüğü zaman kendimi sosyal medyadan da çekmedim. Şafak'ın katillerinin daha hızlı yakalanmasında sosyal medyanın oluşturduğu bu sinerji de etkili oldu. Şafak'la yaşadığım ilişki boyunca da bir sürü olumsuz şeyler yaşadım. O zaman da dik durdum. Allah'ım bu benim başıma niye geldi demedim hiç. Tevekkül ediyorum. Şafak ile her şeyin daha çok başındayken onu kaybettim. Yaşanabilecek en büyük acılardan biri. Cenaze sırasında evim doldu, taştı. Ama sonrasında gördüm ki bazıları programlarına malzeme toplamak için yani farklı amaçlardan dolayı gelmiş. Kullanıldığımı geç anladım. Artık kötü niyetlileri hayatımdan çıkardım.

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Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu: Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

Eşinizi böyle erken kaybedeceğinizi hissetmiş miydiniz?

Yeni yıla çok mutsuz girmiştim. Halbuki her şeyimiz yavaş yavaş yoluna giriyordu. Benim evime sığmıyorduk, yeni bir eve geçecektik. Şafak erken gideceğini hissetti ama... Şafak ile kıskançlıktan dolayı tartışmıştık. Ben de sinirlenip oğlum ve babamla birlikte Dubai'ye gittim. Şafak da benimle küs kalamazdı. Ardımdan o da geldi. Gelirken de "Bir gün ölürsem, senin kollarında ölmek istiyorum" diye yazdı. Bunu 18 Ocak'ta yazdı, 27 Ocak'ta da eşimi kaybettim. O gün toplantıya gitseydim benim kollarımda ölecekti belki de. Normalde Şafak'ın bütün toplantılarına da giderdim. Ama o gün gitmedim.

Son zamanlarında nasıldı peki Şafak Bey?

Çok iyiydi. Mutluydu. Şafak ölmeden bir-iki hafta önce tehditler alıyordu ama korkmuyordu. Şafak'ın rahmetli olduğu gün normalde biz Bodrum'a gidecektik. Kızların tatili uzayınca gidemedik. Kaderimiz böyleymiş. Katiller "Şafak bize küfür etti" diyor ama Şafak asla küfür eden biri değildi.

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Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu: Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

Eşiniz için varlıklı bir işadamı algısı vardı, öyle değil miydi?

Evet. İyi bir iş adamıydı. Ama varlıklı diye tanımlamak doğru değil. 'Ece zengin bir adamla evlendi' diyorlardı. Bu gerçeği yansıtmıyor. Biz tüm masrafları bölüşüyorduk. Benim evimde oturuyorduk zaten. Söylendiği gibi varlıklı olsa zaten benim evimde oturmazdık. Şafak'ın taşınmaz mülkü çoktu. Şafak hem ailesine hem de çevresine maddi olarak bakıyordu. Ben ise maddi olarak ondan beklenti içinde hiçbir zaman olmadım.

Mesela bir olay anlatayım, 14 Aralık 2020'de ben Amerika'daydım. O sırada da Şafak'ın eski eşi ilk kez çalışmak istemiş, ev dekorasyonuyla ilgili bir şey yapacakmış. O dönem Şafak'ın durumu yoktu, bana sordu, "Ben sana veririm" dedim ve 10 bin dolar yolladım şoförüyle. Ben o parayı geri almadım zaten aramızda böyle şeylerin konusu bile geçmezdi.

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Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu: Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

EVLERİ TALAN EDİLDİ

Eşinizi kaybettikten sonra parayla ilgili konular gündeme geldi...

Benim maddi olarak ondan hiçbir zaman beklentim olmamıştı. Olmadığını da onu kaybettikten sonra kamuoyu gördü. Ama acı olan şu ki, öldüğünün birinci haftası mirasçılar tarafından Şafak'ın evleri talan edildi. Tüm evlerinde beyaz eşyaya kadar almışlar. Evleri kiraya verdiler. Mirasçısı olduğum için bana para teklifinde bile bulundular. Asla bunu kabul etmedim. Bu teklif üzerine mirası reddetmeye karar verdim. Çok acı.

Onlar Şafak'a sülük gibi yapışmışlardı, ölümünden sonra da onun üzerinden bu yaşamlarını devam ettirmek istiyorlar. Ben Şafak ile olmak için çok bedel ödemiş bir kadınım. Evli adamla beraber diye haberlerim ilk çıktığı gün ben boşanma belgesini yayınlayacaktım. Ama Şafak o dönem çalıştığım kanala gelip, beni ve yönetime kadar herkesi yayınlamamam için ikna etti. İyi ki de öyle olmuş çünkü Şafak sahte boşanma belgesi vererek bana boşandığını söylemişti. Ben de ona inandım. Sonrasında bunun sahte olduğunu anladığımda, bunu kamuoyu ile paylaşsaydım Şafak'ın avukatlığı elinden alınırdı, çocuklarıyla da sorun da yaşardı. Bunu zamanında yapmadım, sonra da zaten geç oldu.