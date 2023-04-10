Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu: "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim"

Eşinizi böyle erken kaybedeceğinizi hissetmiş miydiniz?

Yeni yıla çok mutsuz girmiştim. Halbuki her şeyimiz yavaş yavaş yoluna giriyordu. Benim evime sığmıyorduk, yeni bir eve geçecektik. Şafak erken gideceğini hissetti ama... Şafak ile kıskançlıktan dolayı tartışmıştık. Ben de sinirlenip oğlum ve babamla birlikte Dubai'ye gittim. Şafak da benimle küs kalamazdı. Ardımdan o da geldi. Gelirken de "Bir gün ölürsem, senin kollarında ölmek istiyorum" diye yazdı. Bunu 18 Ocak'ta yazdı, 27 Ocak'ta da eşimi kaybettim. O gün toplantıya gitseydim benim kollarımda ölecekti belki de. Normalde Şafak'ın bütün toplantılarına da giderdim. Ama o gün gitmedim.

Son zamanlarında nasıldı peki Şafak Bey?

Çok iyiydi. Mutluydu. Şafak ölmeden bir-iki hafta önce tehditler alıyordu ama korkmuyordu. Şafak'ın rahmetli olduğu gün normalde biz Bodrum'a gidecektik. Kızların tatili uzayınca gidemedik. Kaderimiz böyleymiş. Katiller "Şafak bize küfür etti" diyor ama Şafak asla küfür eden biri değildi.