10 Nisan 2023, Pazartesi
Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu: "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim"
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası zor günler geçiren Ece Erken, acı kaybın ardından sessizliğe gömülmüştü. Eşi için hukuk mücadelesini sürdüren Erken uzun süre sonra ilk kez konuştu. İlişkilerinin başladığı dönemden vefat ettiği geceye kadar yaşadıklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim" ifadelerini kullandı. Ölümünün ardından abisi başta olmak üzere akrabalarının miras peşine düştüğünü belirten Erken, "İyi bir iş adamıydı ama çok varlıklı değildi. Biz tüm masrafları bölüşüyorduk. Benim evimde oturuyorduk zaten. Hatta eski eşinin iş kurması için ona ben para yollamıştım" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:52
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