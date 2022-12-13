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Ebru Şahin’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Gören Aydan Şener sandı

Desta dizisinin final yapmasının ardından NBA'de forma giyen eşi Cedi Osman'ın yanına giden Ebru Şahin bir süre önce Türkiye'ye geri döndü. Yeni projesi için çalışmalara başlayan güzel oyuncu imajını da değiştirdi. Katıldığı bir davette kameralar karşısına geçen Ebru Şahin'in yeni hali Aydan Şener'e benzetildi. İşte Ebru Şahin'in son hali...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 16:14
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Ebru Şahin’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Gören Aydan Şener sandı

Ebru Şahin Destan dizisinin final yapmasının ardından eşi Cedi Osman'ın yanına Amerika'ya gitmişti. Yeni projesi için Türkiye'ye dönen ve imaj değiştiren oyuncu, katıldığı bir davette objektif takıldı.

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Ebru Şahin’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Gören Aydan Şener sandı

Bir süredir eşiyle Amerika'da olan oyuncu, imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi.

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Ebru Şahin’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Gören Aydan Şener sandı

Estetik yaptırdığı ileri sürülen oyuncu, koyu göz detaylı makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Ebru Şahin’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Gören Aydan Şener sandı

Oyuncunun yeni imajı ise Türk tiyatrosunun başarılı sanatçılarından Aydan Şener'e benzetildi.

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Ebru Şahin’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Gören Aydan Şener sandı

İşte Ebru Şahin'in yeni imajı ve gelen yorumlar...