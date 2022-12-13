Ebru Şahin’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Gören Aydan Şener sandı

Desta dizisinin final yapmasının ardından NBA'de forma giyen eşi Cedi Osman'ın yanına giden Ebru Şahin bir süre önce Türkiye'ye geri döndü. Yeni projesi için çalışmalara başlayan güzel oyuncu imajını da değiştirdi. Katıldığı bir davette kameralar karşısına geçen Ebru Şahin'in yeni hali Aydan Şener'e benzetildi. İşte Ebru Şahin'in son hali...