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Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle gönüllere taht kuran Ebru Şahin, Cedi Osman'la yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Şimdilerde Maldivler'de tatilde olan çiftin evlenmeye karar verdiği öğrenildi. 25 Haziran'da nişanlanacakları konuşulan ünlü çiftin, düğün için de karar verdiği iddia edildi. İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 11:16
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Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Hercai dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman'la birlikte soluğu Maldivler'de alan Ebru Şahin'in, evlilik planları yapmaya başladığı konuşuluyor.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

27 yaşındaki oyuncu ile NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Maldivler'den yaptıkları romantik paylaşımlarla sosyal medyada aşk rüzgarı estirdi.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Aşklarıyla magazin dünyasının 'En yakışan çiftleri' arasına giren ikilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; Şahin ile Osman, yuva kurmaya karar verdi.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

ADRESLERİ ÇEŞME

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; 25 Haziran'da Çeşme'de nişanlanmayı planlayan aşıklar, bunu yakın dostlarıyla paylaşmaya başladı.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Düğünü önümüzdeki seneye bırakmaya karar veren ünlü çiftin, Eylül 2022 tarihinde nikah masasına oturağı iddia edildi.