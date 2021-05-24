Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle gönüllere taht kuran Ebru Şahin, Cedi Osman'la yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Şimdilerde Maldivler'de tatilde olan çiftin evlenmeye karar verdiği öğrenildi. 25 Haziran'da nişanlanacakları konuşulan ünlü çiftin, düğün için de karar verdiği iddia edildi. İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi...