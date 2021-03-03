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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali pes dedirtti

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali pes dedirtti

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Özdemir, yine adından söz ettirdi. Doğduğun Ev Kaderindir'de canlandırdığı Zeynep karakteriyle ekranlarda olan Özdemir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Rol aldığı komedi dizilerinin ardından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan ve oyunculuğuyla tam not alan Demet Özdemir, güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Demet Özdemir'in olay olan estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 17:52 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 17:53
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali pes dedirtti

Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Demet Özdemir estetiksiz haliyle şok etti. İşte Demet Özdemir'in estetik yaptırmadan önceki hali…

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali pes dedirtti

Şevval Şahin

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali pes dedirtti

Şevval Şahin

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali pes dedirtti

Almeda Abazi

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali pes dedirtti

Almeda Abazi

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