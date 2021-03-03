Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali pes dedirtti

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Özdemir, yine adından söz ettirdi. Doğduğun Ev Kaderindir'de canlandırdığı Zeynep karakteriyle ekranlarda olan Özdemir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Rol aldığı komedi dizilerinin ardından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan ve oyunculuğuyla tam not alan Demet Özdemir, güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Demet Özdemir'in olay olan estetiksiz hali...