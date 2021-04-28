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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in değişimi şoke etti! Estetiksiz hali pes dedirtti

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in değişimi şoke etti! Estetiksiz hali pes dedirtti

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle adınan söz ettiren Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Rol aldığı komedi dizilerinin ardından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Özdemir, oyunculuğuyla tam not alırken güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir hakkında araştırma yapan sevenleri estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Demet Özdemir'in olay olan estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 17:19
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in değişimi şoke etti! Estetiksiz hali pes dedirtti

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle adındna söz ettiren ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Demet Özdemir estetiksiz haliyle şok etti. İşte Demet Özdemir'in estetik yaptırmadan önceki hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in değişimi şoke etti! Estetiksiz hali pes dedirtti

Türkan Şoray

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in değişimi şoke etti! Estetiksiz hali pes dedirtti

Türkan Şoray

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in değişimi şoke etti! Estetiksiz hali pes dedirtti

Türkan Şoray

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  • 99
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in değişimi şoke etti! Estetiksiz hali pes dedirtti

Türkan Şoray