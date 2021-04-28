Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in değişimi şoke etti! Estetiksiz hali pes dedirtti

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle adınan söz ettiren Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Rol aldığı komedi dizilerinin ardından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Özdemir, oyunculuğuyla tam not alırken güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir hakkında araştırma yapan sevenleri estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Demet Özdemir'in olay olan estetiksiz hali...