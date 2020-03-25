Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dönemlerde yer aldığı her diziyle büyük bir başarı elde eden Demet Özdemir özel hayatıyla da merak konusu oldu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri çeken Özdemir'in boyu merak konusu oldu. İşte Demet Özdemir'in boyu...