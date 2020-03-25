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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dönemlerde yer aldığı her diziyle büyük bir başarı elde eden Demet Özdemir özel hayatıyla da merak konusu oldu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri çeken Özdemir'in boyu merak konusu oldu. İşte Demet Özdemir'in boyu...

Giriş Tarihi: 25.03.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 15:55
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

Doğduğun Ev Kaderindir'in dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir boyuyla merak konusu oldu. İşte Demet Özdemir ve birçok ismin boyu…

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

EBRU ŞAHİN - 170 CM

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

KADİR DOĞULU - 178 CM

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

BURCU ÖZBERK - 162 CM