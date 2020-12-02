Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep rolüyle beğeni toplamaya devam eden Demet Özdemir sosyal medyayı salladı. Özel hayatıyla ilgili tüm detaylar sevenleri tarafından yakından takip edilen Demet Özdemir, ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Demek Özdemir'in yıllar önceki halini ilk kez gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Demet Özdemir'in o fotoğrafı...