02 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz…

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep rolüyle beğeni toplamaya devam eden Demet Özdemir sosyal medyayı salladı. Özel hayatıyla ilgili tüm detaylar sevenleri tarafından yakından takip edilen Demet Özdemir, ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Demek Özdemir'in yıllar önceki halini ilk kez gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Demet Özdemir'in o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 17:48
  • 1
  • 63
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle kariyerinde yükselişini sürdüren Demet Özdemir, ortaya çıkan çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Demek Özdemir'in yıllar önceki halini ilk kez gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Demet Özdemir'in o fotoğrafı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 63
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz…

SERENAY SARIKAYA

  • 3
  • 63
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz…

KEREM BURSİN

  • 4
  • 63
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz…

KEREM BURSİN

  • 5
  • 63
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Hiç böyle görmediniz…

BERK OKTAY