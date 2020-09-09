Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un oğluyla paylaşımı olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle bu sezona damga vuran oyunculardan olan İbrahim Çelikkol, son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayana İbrahim Çelikkol, 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenmiş ve geçtiğimiz Aralık ayında oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İbrahim Çelikkol'un oğluyla yaptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı.