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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un oğluyla paylaşımı olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle bu sezona damga vuran oyunculardan olan İbrahim Çelikkol, son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayana İbrahim Çelikkol, 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenmiş ve geçtiğimiz Aralık ayında oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İbrahim Çelikkol'un oğluyla yaptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 09.09.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 17:32
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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un oğluyla paylaşımı olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir ile aralarındaki uyumla bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan İbrahim Çelikkol, özel hayatıyla da dikkatleri çekti. 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenen İbrahim Çelikkol geçtiğimiz Aralık ayında oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İbrahim Çelikkol, oğluna sarılarak verdiği pozu sosyal medyayı salladı.

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un oğluyla paylaşımı olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

İşte İbrahim Çelikkol'un oğluyla fotoğrafı...

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un oğluyla paylaşımı olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

ESRA DERMANCIOĞLU

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un oğluyla paylaşımı olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

ESRA DERMANCIOĞLU'NUN KIZI REFİA DERMANCIOĞLU

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  • 89
Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un oğluyla paylaşımı olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

ESRA DERMANCIOĞLU'NUN KIZI REFİA DERMANCIOĞLU