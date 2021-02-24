Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi de oyuncu çıktı!

Doğduğun Ev Kaderindir'de Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakterinin iki annesinden biri olan Nermin'i karakterine hayat veren Senan Kara, özel hayatıyla dizinin sevenlerinin araştırma konusu oldu. Senan Kara hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun ünlü oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Senan Kara'nın eşi...