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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi de oyuncu çıktı!

Doğduğun Ev Kaderindir'de Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakterinin iki annesinden biri olan Nermin'i karakterine hayat veren Senan Kara, özel hayatıyla dizinin sevenlerinin araştırma konusu oldu. Senan Kara hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun ünlü oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Senan Kara'nın eşi...

Giriş Tarihi: 24.02.2021 17:27 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 17:27
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi de oyuncu çıktı!

Doğduğun Ev Kaderindir'de Nermin karakterine hayat veren Senan Kara izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Senan Kara hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun ünlü oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Senan Kara başta olmak üzere ünlülerin eşleri…

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi de oyuncu çıktı!

ERKAN PETEKKAYA

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi de oyuncu çıktı!

ERKAN PETEKKAYA VE EŞİ ZEYNEP DİDEM PETEKKAYA

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi de oyuncu çıktı!

ERKAN PETEKKAYA VE EŞİ ZEYNEP DİDEM PETEKKAYA

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi de oyuncu çıktı!

EMİR BENDERLİOĞLU