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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten 10 milyon liralık hareket! Burak Özçivit'in partneri de belli oldu

Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi'ye hayat verecek olan Burak Özçivit yaz boyunca çalıştı. At binme ve kılıç kullanma konusunda becerisini ilerletmek için yeniden dersler alan Burak Özçivit, birçok teklifi de reddetti. Diriliş Osman dizisine hazırlanan ve aynı zamanda eşi ile oğluna da zaman ayıran Burak Özçivit'in Dubai'den gelen bir reklam teklifini reddettiği de ortaya çıktı. Burak Özçivit kendisini tamamen Diriliş Osman dizisine adayarak teklifleri reddederken, dizideki partneri de belli oldu.

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİNDE BURAK ÖZÇİVİT'İN PARTNERİ BELLİ OLDU - VİDEO

Giriş Tarihi: 29.09.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 14:56
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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten 10 milyon liralık hareket! Burak Özçivit'in partneri de belli oldu

Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi'ye hayat verecek olan Burak Özçivit yaz boyunca çalıştı. At binme ve kılıç kullanma konusunda becerisini ilerletmek için yeniden dersler alan Burak Özçivit, birçok teklifi de reddetti. Diriliş Osman dizisine hazırlanan ve aynı zamanda eşi ile oğluna da zaman ayıran Burak Özçivit'in Dubai'den gelen bir reklam teklifini reddettiği de ortaya çıktı.

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİNDE BURAK ÖZÇİVİT'İN PARTNERİ BELLİ OLDU - VİDEO

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  • 79
Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten 10 milyon liralık hareket! Burak Özçivit'in partneri de belli oldu

Burak Özçivit kendisini tamamen Diriliş Osman dizisine adayarak teklifleri reddederken, dizideki partneri de belli oldu.

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİNDE BURAK ÖZÇİVİT'İN PARTNERİ BELLİ OLDU - VİDEO,

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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten 10 milyon liralık hareket! Burak Özçivit'in partneri de belli oldu

Dubaili bir firma, 10 milyon liralık bebek bezi reklamı için Özçivit'in kapısını çaldı. Ancak oyuncu, yoğun geçen çalışmalar dolayısıyla bu teklifi de geri çevirmek zorunda kaldı.

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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten 10 milyon liralık hareket! Burak Özçivit'in partneri de belli oldu

Reyting rekoru kıran Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Çok yakında ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan dizide yeni bir gelişme yaşandı.

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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten 10 milyon liralık hareket! Burak Özçivit'in partneri de belli oldu

SÖYLENEN İSİM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'e partner olarak düşünülen kadın başrol oyuncusunun daha önce Aslıhan Karalar olduğu söylenmişti.