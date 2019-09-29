Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten 10 milyon liralık hareket! Burak Özçivit'in partneri de belli oldu

Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi'ye hayat verecek olan Burak Özçivit yaz boyunca çalıştı. At binme ve kılıç kullanma konusunda becerisini ilerletmek için yeniden dersler alan Burak Özçivit, birçok teklifi de reddetti. Diriliş Osman dizisine hazırlanan ve aynı zamanda eşi ile oğluna da zaman ayıran Burak Özçivit'in Dubai'den gelen bir reklam teklifini reddettiği de ortaya çıktı. Burak Özçivit kendisini tamamen Diriliş Osman dizisine adayarak teklifleri reddederken, dizideki partneri de belli oldu.

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİNDE BURAK ÖZÇİVİT'İN PARTNERİ BELLİ OLDU - VİDEO