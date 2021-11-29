HaberlerGaleriDestan'da taht mücadelesi başlıyor! Tüm dengeler altüst olacak! Esir düşen Akkız Gök Hanlığı Sarayı’nda
Destan'da taht mücadelesi başlıyor! Tüm dengeler altüst olacak! Esir düşen Akkız Gök Hanlığı Sarayı’nda
atv ekranında büyük ilgi gören ilk bölümüyle sezonun yeni dizileri arasında reytinglerde en iyi başlangıcı yapan 'Destan', ikinci bölümüyle 30 Kasım Salı akşamı 20.00'de seyirci karşısına çıkacak. 'Destan'ın yeni bölümünde heyecan hız kesmeden devam edecek! Yeni bölümde Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırırken esir düşen Akkız Gök Hanlığı Sarayı'na getirilecek.
Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:56Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:57