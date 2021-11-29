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Destan'da taht mücadelesi başlıyor! Tüm dengeler altüst olacak! Esir düşen Akkız Gök Hanlığı Sarayı’nda

atv ekranında büyük ilgi gören ilk bölümüyle sezonun yeni dizileri arasında reytinglerde en iyi başlangıcı yapan 'Destan', ikinci bölümüyle 30 Kasım Salı akşamı 20.00'de seyirci karşısına çıkacak. 'Destan'ın yeni bölümünde heyecan hız kesmeden devam edecek! Yeni bölümde Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırırken esir düşen Akkız Gök Hanlığı Sarayı'na getirilecek.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:57
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Destan’da taht mücadelesi başlıyor! Tüm dengeler altüst olacak! Esir düşen Akkız Gök Hanlığı Sarayı’nda

2.Bölüm:

TÜM DENGELERİ ALT ÜST EDECEK BİR TAHT MÜCADELESİ BAŞLIYOR

Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan’da taht mücadelesi başlıyor! Tüm dengeler altüst olacak! Esir düşen Akkız Gök Hanlığı Sarayı’nda

Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır.

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Destan’da taht mücadelesi başlıyor! Tüm dengeler altüst olacak! Esir düşen Akkız Gök Hanlığı Sarayı’nda

Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir.

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Destan’da taht mücadelesi başlıyor! Tüm dengeler altüst olacak! Esir düşen Akkız Gök Hanlığı Sarayı’nda

Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.

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Destan’da taht mücadelesi başlıyor! Tüm dengeler altüst olacak! Esir düşen Akkız Gök Hanlığı Sarayı’nda

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.