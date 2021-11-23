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Destan ilk bölüm canlı izle | Destan 1. bölüm canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Destan ilk bölüm canlı izle | Destan 1. bölüm canlı izle

ATV ekranında ilk bölümüyle bu akşam seyirci karşısına çıkacak 'Destan', televizyon dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeye davet ediyor. 'Destan' muhteşem prodüksiyonu ile izleyiciyi derinden etkileyecek. Destan dizisinin ilk bölümüne "Akkız ve Batuga'nın 'Destan'ı başlıyor" sözü damga vuruyor. Diziseverler 'Destan ilk bölüm canlı izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Destan 1. bölüm canlı izleme adresi...

DESTAN DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE YAŞANACAKLAR

Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

DESTAN İLK BÖLÜM CANLI İZLE

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