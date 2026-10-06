Demet Şener spor yaparken dengesini kaybedip yere düştü

Fit görünümü ve düzenli spor rutiniyle dikkat çeken Demet Şener, antrenman sırasında dengesini kaybederek yere düştü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şener, yaşadığı talihsiz anın ardından kahkahaya boğuldu.

İki çocuk annesi manken ve sunucu Demet Şener, hem güzelliği hem de fit görüntüsüyle yıllara meydan okuyor. 49 yaşındaki ünlü isim, formunu ise düzenli spor yapmaya borçlu.

Düzenli antrenman yapan Şener, spor salonundan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Şener, son paylaşımında spor yaptığı sırada dengesini kaybederek bir anda yere düştü.

Beklenmedik şekilde gerçekleşen düşüş, spor salonunda kaydedilen görüntülere yansıdı. Yere düşen ünlü isim, kısa süre sonra yaşadığı talihsiz olaya gülerek karşılık verdi.

"EĞLENCELİ DERSİMİZİN SONU" Bir diğer paylaşımında ise Şener, aynadan çektiği görüntüye "Eğlenceli dersimizin sonu" notunu düştü.