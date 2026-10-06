-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Demet Şener spor yaparken dengesini kaybedip yere düştü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fit görünümü ve düzenli spor rutiniyle dikkat çeken Demet Şener, antrenman sırasında dengesini kaybederek yere düştü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şener, yaşadığı talihsiz anın ardından kahkahaya boğuldu.

Demet Şener spor yaparken dengesini kaybedip yere düştü 1

İki çocuk annesi manken ve sunucu Demet Şener, hem güzelliği hem de fit görüntüsüyle yıllara meydan okuyor. 49 yaşındaki ünlü isim, formunu ise düzenli spor yapmaya borçlu.

Demet Şener spor yaparken dengesini kaybedip yere düştü 2

Düzenli antrenman yapan Şener, spor salonundan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Şener, son paylaşımında spor yaptığı sırada dengesini kaybederek bir anda yere düştü.

Demet Şener spor yaparken dengesini kaybedip yere düştü 3

Beklenmedik şekilde gerçekleşen düşüş, spor salonunda kaydedilen görüntülere yansıdı. Yere düşen ünlü isim, kısa süre sonra yaşadığı talihsiz olaya gülerek karşılık verdi.

Demet Şener spor yaparken dengesini kaybedip yere düştü 4

"EĞLENCELİ DERSİMİZİN SONU"

Bir diğer paylaşımında ise Şener, aynadan çektiği görüntüye "Eğlenceli dersimizin sonu" notunu düştü.

Demet Şener spor yaparken dengesini kaybedip yere düştü 5

DEMET ŞENER'İN ÖZEL HAYATI

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Türkiye güzeli ve manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri iki çocuğu dünyaya geldi.

Demet Şener spor yaparken dengesini kaybedip yere düştü 6

Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in evliliğinde zamanla sorunlar yaşanmaya başladı. Demet Şener, 2016 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" ve aldatılma gerekçeleriyle boşanma davası açtı.

Şener, 2018 yılında davayı kazanırken çiftin 13 yıllık evliliği de sona erdi. İbrahim Kutluay ve Demet Şener, boşanmalarının ardından çocukları için zaman zaman bir araya gelmeye devam etti.

Demet Şener spor yaparken dengesini kaybedip yere düştü 7

Ömer ve İrem Kutluay, yıllar içinde yaşadıkları değişimle dikkat çekti. Çiftin oğlu Ömer Kutluay, basketbol kariyerinde önemli bir adım atarak Real Madrid'in basketbol altyapısına transfer oldu.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay ise İngiltere'deki University of Exeter'da üniversite eğitimi görüyor. Demet Şener, çocuklarının eğitim ve kariyer yolculuklarını büyük bir gururla takip ediyor.

İbrahim Kutluay oğlunun yükselişinden umutlu İBRAHİM KUTLUAY OĞLUNUN YÜKSELİŞİNDEN UMUTLU
İbrahim Kutluay davasından vazgeçti İBRAHİM KUTLUAY DAVASINDAN VAZGEÇTİ
Hande Subaşı’ndan evlilik ve annelik üzerine dikkat çeken sözler
Sonraki Galeri
Hande Subaşı’ndan evlilik ve annelik üzerine dikkat çeken sözler
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin