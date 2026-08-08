İbrahim Kutluay'dan oğlu Ömer Kutluay'a tam destek

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, İstinye'de görüntülendi. Oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid altyapısındaki başarılı performansı hakkında konuşan Kutluay, "Boynuz kulağı geçer mi?" sorusuna "Umarım beni geçecek" yanıtını verdi. Genç basketbolcu, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki performansıyla da adından söz ettirdi.

Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden İbrahim Kutluay, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kutluay, hem özel hayatına hem de oğlu Ömer Kutluay'ın yükselen basketbol kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir dönem eski eşi Demet Şener ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Kutluay, geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte çıktıkları Yunanistan tatiliyle aile içindeki sorunların geride kaldığını gösterdi. BARIŞMA YOLUNDA İLK ADIM ATILDI!

"UMARIM BENİ GEÇECEK" Takvim'in haberine göre, Real Madrid altyapısında forma giyen oğlu Ömer Kutluay'ın performansı hakkında konuşan İbrahim Kutluay, gazetecilerin "Boynuz kulağı geçer mi?" sorusuna gülümseyerek, "Umarım beni geçecek." yanıtını verdi.

TÜRK BASKETBOLUNUN GELECEK VADEDEN İSİMLERİ ARASINDA İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu olan Ömer Kutluay, 27 Mart 2009 doğumlu. 1,93 metre boyundaki genç oyuncu, oyun kurucu (point guard) pozisyonunda görev yapıyor. Kariyerini İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'in altyapısında sürdüren Kutluay, aynı zamanda Türkiye genç milli basketbol takımlarında da forma giyiyor.

FIBA U17 DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda sergilediği performansla öne çıkan Ömer Kutluay, turnuvayı maç başına 28,4 sayı, 6,1 ribaund ve 9 asist ortalamalarıyla tamamladı. Bu performansıyla organizasyonun en iyi beşine seçilen genç basketbolcu, uluslararası alanda da büyük beğeni topladı.