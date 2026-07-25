İbrahim Kutluay oğlu Ömer için açtığı davadan vazgeçti

Hürriyet'in haberine göre Kutluay, 2024 yılında İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid altyapısına transfer olduğunu, eğitim ve konaklama giderlerinin kulüp tarafından karşılandığını ve bu nedenle ekonomik koşulların değiştiğini belirtti. Bu gerekçeyle iştirak nafakasının kaldırılmasını, mümkün olmaması halinde ise indirilmesini talep etti.

Yaklaşık iki yıldır devam eden yargılama sürecinde Kutluay, mahkemeye sunduğu feragat dilekçesiyle davasından vazgeçti. Mahkeme de davanın feragat nedeniyle reddine karar verdi.

Öte yandan Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte oğlu Ömer Kutluay'ın basketboldaki başarısıyla gurur duyduğunu söylemişti. Şener, "Bir anne olarak onu bebekliğinden beri yanında olan, her antrenmanına götürüp getiren biri olarak emeğinin karşılığını aldığını görmek çok değerli. Türk bayrağını dalgalandırması ve dünyanın en iyi kulüplerinden birinde yer alması paha biçilemez" ifadelerini kullanmıştı.

AİLECE TATİL PLANI YAPTIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Şener ayrıca, uzun süre ayrı kaldığı eski eşi İbrahim Kutluay ile çocukları Ömer ve İrem için yeniden iletişim kurduklarını açıklamıştı. Aralarındaki kırgınlıkları geride bıraktıklarını belirten Şener, çocuklarının mutluluğu için birlikte hareket ettiklerini ve ailece tatil planı yaptıklarını söylemişti.

"Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım" diyen Şener, daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çocuklarım için her şeyi yaparım. İbrahim adım attı ve ben de kabul ettim. Çok güzel ilişkiler içinde devamlı çocuklarımızlayız. Çocuklarımız çok mutlu. İki çocuğumun da evde olması muazzam. İkisi de daha yeni geldi. Şimdi bir tatil yapacağız. Ailece tatile gidiyoruz, çocuklarımızın mutluluğu en önemli şey. Çok şükür ki bu noktaya geldik."