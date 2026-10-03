Hande Subaşı’ndan evlilik ve annelik üzerine dikkat çeken sözler

2005 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan Hande Subaşı, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Aykız karakteriyle hafızalara kazındı. 42 yaşındaki oyuncu, yaş ilerledikçe değişen roller hakkında konuştu ve ekranda bir anne karakterini canlandırmaya sıcak baktığını söyledi.

Türk dizi sektöründe kadın oyuncuların yaşları ilerledikçe daha farklı ve olgun karakterlerle ekrana gelmesi zaman zaman gündeme geliyor. 2005 Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olarak Türkiye Güzeli seçilen ünlü oyuncu Hande Subaşı da verdiği bir röportajda, yaş ilerledikçe karşılaşılan rol değişimleri hakkında konuştu. Subaşı, ekranda bir anne karakterini canlandırmaya sıcak baktığını ve böyle bir teklif gelmesi halinde rolü kabul edeceğini söyledi.

Röportaj sırasında muhabirin, "Şu an bir anne rolünü oynar mısınız?" sorusuna Subaşı, "E tabii" yanıtını verdi. Sohbetin devamında muhabirin, "Ama lise öğrencisi olmaz tabii" sözleri kısa süreli bir gülüşmeye neden oldu.

Subaşı ise bu yoruma esprili bir şekilde karşılık vererek, "Gerçi genç gösteriyorum ben ama... 40 göstermiyorum ama..." ifadelerini kullandı.

"20 YAŞINDA EVLENSEYDİM ÇOCUĞUM LİSEDE OLURDU" Lise çağında bir çocuğun annesini canlandırıp canlandıramayacağı sorusunun tekrarlanması üzerine Hande Subaşı, kendi yaşamından örnek vererek konuyu açıkladı. 42 yaşındaki oyuncu, "Ya benim gerçek hayatta 20 yaşında evlenip çocuk yapsaydım, benim lisede, üniversitede çocuğum olabilirdi" dedi.