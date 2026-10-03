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Hande Subaşı’ndan evlilik ve annelik üzerine dikkat çeken sözler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2005 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olan Hande Subaşı, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Aykız karakteriyle hafızalara kazındı. 42 yaşındaki oyuncu, yaş ilerledikçe değişen roller hakkında konuştu ve ekranda bir anne karakterini canlandırmaya sıcak baktığını söyledi.

Hande Subaşı’ndan evlilik ve annelik üzerine dikkat çeken sözler 1

Türk dizi sektöründe kadın oyuncuların yaşları ilerledikçe daha farklı ve olgun karakterlerle ekrana gelmesi zaman zaman gündeme geliyor. 2005 Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olarak Türkiye Güzeli seçilen ünlü oyuncu Hande Subaşı da verdiği bir röportajda, yaş ilerledikçe karşılaşılan rol değişimleri hakkında konuştu. Subaşı, ekranda bir anne karakterini canlandırmaya sıcak baktığını ve böyle bir teklif gelmesi halinde rolü kabul edeceğini söyledi.

Hande Subaşı’ndan evlilik ve annelik üzerine dikkat çeken sözler 2

Röportaj sırasında muhabirin, "Şu an bir anne rolünü oynar mısınız?" sorusuna Subaşı, "E tabii" yanıtını verdi. Sohbetin devamında muhabirin, "Ama lise öğrencisi olmaz tabii" sözleri kısa süreli bir gülüşmeye neden oldu.

Hande Subaşı’ndan evlilik ve annelik üzerine dikkat çeken sözler 3

Subaşı ise bu yoruma esprili bir şekilde karşılık vererek, "Gerçi genç gösteriyorum ben ama... 40 göstermiyorum ama..." ifadelerini kullandı.

Hande Subaşı’ndan evlilik ve annelik üzerine dikkat çeken sözler 4

"20 YAŞINDA EVLENSEYDİM ÇOCUĞUM LİSEDE OLURDU"

Lise çağında bir çocuğun annesini canlandırıp canlandıramayacağı sorusunun tekrarlanması üzerine Hande Subaşı, kendi yaşamından örnek vererek konuyu açıkladı.

42 yaşındaki oyuncu, "Ya benim gerçek hayatta 20 yaşında evlenip çocuk yapsaydım, benim lisede, üniversitede çocuğum olabilirdi" dedi.

Hande Subaşı’ndan evlilik ve annelik üzerine dikkat çeken sözler 5

Subaşı, lise veya üniversite çağında çocuğu bulunan bir anneyi canlandırmanın kendisi açısından gayet doğal olduğunu ifade etti. Ünlü oyuncunun sorular karşısındaki rahat ve samimi tavrı, röportajın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Hande Subaşı’ndan evlilik ve annelik üzerine dikkat çeken sözler 6

ROL ALDIĞI DİZİLER

Hande Subaşı'nın bugüne kadar rol aldığı başlıca televizyon dizileri ve canlandırdığı karakterler, kronolojik olarak şu şekildedir:

Adak (2006) – Nazlı

Kuşdili (2006) – Fidan

Elveda Rumeli (2007–2009) – Vahide

Elde Var Hayat (2010) – Zeynep Öğretmen

Muhteşem Yüzyıl (2011) – Saliha (Konuk oyuncu)

Düşman Kardeşler (2012) – Selin

Merhamet (2013) – Konuk oyuncu

Hande Subaşı’ndan evlilik ve annelik üzerine dikkat çeken sözler 7

Diriliş Ertuğrul (2014–2015) – Aykız

Bahtiyar Ölmez (2017–2018) – Aylin

Baht Oyunu (2021) – Nergis Şahin

Alparslan: Büyük Selçuklu (2023) – Evdokya

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… (2024) – Konuk oyuncu

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