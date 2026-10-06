Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’tan sürpriz imaj değişikliği

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin Özge'si Sevda Dalgıç, yıllar sonra imajını değiştirdi. Sarı ve esmer saçlarının ardından kızıl saçlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan oyuncunun yeni görünümü dikkat çekti.

2007 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sıradakiler, lise öğrencilerinin okul ve özel hayatlarında yaşadıklarını konu alarak kısa sürede dönemin sevilen gençlik dizilerinden biri oldu.

BOŞANMA KARARI SONRASI İMAJ DEĞİŞTİRDİ Dizinin hafızalarda yer eden karakterlerinden Özge'ye ise Sevda Dalgıç hayat verdi. Oyuncu Sevda Dalgıç, iş insanı Dilge Emir Güvenç ile boşanma kararı almıştı.

"OLMADI" Dalgıç, ayrılık kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olmadı! Eşime karşı saygım sonsuz ama bazen olmuyor işte! İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız." ifadelerini kullanmıştı. Ayrılık haberlerinin ardından Sevda Dalgıç, bu kez değiştirdiği imajıyla gündeme geldi.

"ESMERLİKTEN VAZGEÇİYORUM" Arka Sıradakiler döneminde sarı saçlarıyla tanınan Sevda Dalgıç, saçlarını kısacık kestirerek kızıl tonlarını tercih etti. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, kızıl saçlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Dalgıç, paylaşımına "12 yıl sonra esmerlikten vazgeçiyorum" notunu düştü.