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Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’tan sürpriz imaj değişikliği

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin Özge'si Sevda Dalgıç, yıllar sonra imajını değiştirdi. Sarı ve esmer saçlarının ardından kızıl saçlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan oyuncunun yeni görünümü dikkat çekti.

Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’tan sürpriz imaj değişikliği 1

2007 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sıradakiler, lise öğrencilerinin okul ve özel hayatlarında yaşadıklarını konu alarak kısa sürede dönemin sevilen gençlik dizilerinden biri oldu.

Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’tan sürpriz imaj değişikliği 2

BOŞANMA KARARI SONRASI İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Dizinin hafızalarda yer eden karakterlerinden Özge'ye ise Sevda Dalgıç hayat verdi. Oyuncu Sevda Dalgıç, iş insanı Dilge Emir Güvenç ile boşanma kararı almıştı.

Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’tan sürpriz imaj değişikliği 3

"OLMADI"

Dalgıç, ayrılık kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olmadı! Eşime karşı saygım sonsuz ama bazen olmuyor işte! İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılık haberlerinin ardından Sevda Dalgıç, bu kez değiştirdiği imajıyla gündeme geldi.

Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’tan sürpriz imaj değişikliği 4

"ESMERLİKTEN VAZGEÇİYORUM"

Arka Sıradakiler döneminde sarı saçlarıyla tanınan Sevda Dalgıç, saçlarını kısacık kestirerek kızıl tonlarını tercih etti. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, kızıl saçlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’tan sürpriz imaj değişikliği 5

Dalgıç, paylaşımına "12 yıl sonra esmerlikten vazgeçiyorum" notunu düştü.

Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’tan sürpriz imaj değişikliği 6

İŞTE YENİ İMAJI

Oyuncunun yeni imajı takipçilerinden de farklı yorumlar aldı. Dalgıç'ın yeni saç rengini beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.

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