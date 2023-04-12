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Demet Özdemir eşini yalnız bıraktı! Oğuzhan Koç'un yüzünün hali sosyal medyanın diline düştü
Geçtiğimiz ağustos ayında görkemli bir törenle dünayevine giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir bir süredir kriz yaşadıkları iddiasıyla gündeme geliyordu. Çift bir süredir evlilik terapisi alırken Demet Özdemir eşini galada yalnız bıraktı. Oğuzhan Koç'un yüzünün son hali ise sosyal medyanın diline düştü.
Giriş Tarihi: 12.04.2023 10:20Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 10:21