Demet Özdemir eşini yalnız bıraktı! Oğuzhan Koç’un yüzünün hali sosyal medyanın diline düştü

Demet Özdemir ve kocası Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor. Ayrılık iddialarıyla ilgili konuşan Özdemir, "Arkadaşlar herkesin hayatında inişli çıkışlı dönemler yaşanabilir. Biz de insanız Oğuzhan ile tabi ki sorunlarımız olabilir" demişti.