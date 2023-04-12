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Haberler Galeri Demet Özdemir eşini yalnız bıraktı! Oğuzhan Koç'un yüzünün hali sosyal medyanın diline düştü

Demet Özdemir eşini yalnız bıraktı! Oğuzhan Koç'un yüzünün hali sosyal medyanın diline düştü

Geçtiğimiz ağustos ayında görkemli bir törenle dünayevine giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir bir süredir kriz yaşadıkları iddiasıyla gündeme geliyordu. Çift bir süredir evlilik terapisi alırken Demet Özdemir eşini galada yalnız bıraktı. Oğuzhan Koç'un yüzünün son hali ise sosyal medyanın diline düştü.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 10:21
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Demet Özdemir eşini yalnız bıraktı! Oğuzhan Koç’un yüzünün hali sosyal medyanın diline düştü

Demet Özdemir ve kocası Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor. Ayrılık iddialarıyla ilgili konuşan Özdemir, "Arkadaşlar herkesin hayatında inişli çıkışlı dönemler yaşanabilir. Biz de insanız Oğuzhan ile tabi ki sorunlarımız olabilir" demişti.

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Demet Özdemir eşini yalnız bıraktı! Oğuzhan Koç’un yüzünün hali sosyal medyanın diline düştü

DEMET ÖZDEMİR GALAYA KATILMADI

Çift uzun süredir yan yana görüntü vermezken Oğuzhan Koç başrolünde yer aldığı filmin galasına da tek başına katıldı. Demet Özdemir'in sete olduğu için galaya gelemediği iddia edildi.

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Demet Özdemir eşini yalnız bıraktı! Oğuzhan Koç’un yüzünün hali sosyal medyanın diline düştü

MAKYAJIYLA SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Oğuzhan Koç'un galada yalnız olmasından ziyade yüzündeki fondöten sosyal medyanın diline düştü.

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Demet Özdemir eşini yalnız bıraktı! Oğuzhan Koç’un yüzünün hali sosyal medyanın diline düştü

Yüzüne yapılan makyajla sosyal medyanın diline düşün Oğuzhan Koç'a "Oğuzhan bunu sana Demet mi yaptırdı? Eğer öyleyse ses ver", "Makyaj fazla kaçmış", "Oğuzhan'a bu kötülüğü kim yaptı?" yorumları yağdı.

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Demet Özdemir eşini yalnız bıraktı! Oğuzhan Koç’un yüzünün hali sosyal medyanın diline düştü

Geçtiğimiz ağustos ayında görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanacakları iddiasıyla gündeme gelmişti.