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Demet Evgar evleniyor mu? Demet Evgar’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Son olarak Avlu dizisiyle ekranlara gelen Demet Evgar, uzun süredir ekranlara ara vermişti. Karantina günlerini Mani'da ailesiyle geçiren Evgar, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yakalandı. Yeni projelerle ekranlara döneceği sinyalini veren Demet Evgar sevenlerini heyecanlandırırken evleneceği iddialarına da cevap verdi. Uzun süredir ilişkisi bulunan ve evleneceği iddia edilen Demet Evgar'ın sevgilisi bakın kim çıktı.

Giriş Tarihi: 05.08.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 16:05
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Demet Evgar evleniyor mu? Demet Evgar’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Ekranların sevilen oyuncularından Demet Evgar, Avlu dizisinin ardından dizilere ara vermişti. Karantina sürecini Manisa'da geçiren Evgar, önceki gün kameralara yakalandı.

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Demet Evgar evleniyor mu? Demet Evgar’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Yeni projelerle ekranlara döneceği sinyalini veren Demet Evgar evleneceği yönündeki iddialara "özel hayatımla ilgili konuşmam" şeklinde cevap verirken iddiaları reddetmemesi dikkat çekti. 4 yıldır ilişkisi süren Demet Evgar'ın sevgilisi bakın kim çıktı. İşte Demet Evgar ve birçok ünlü ismin sevgilisi ve eşi…

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Demet Evgar evleniyor mu? Demet Evgar’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

TANER ÖLMEZ

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Demet Evgar evleniyor mu? Demet Evgar’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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Demet Evgar evleniyor mu? Demet Evgar’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU