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Demet Evgar evleniyor mu? Demet Evgar’ın sevgilisi bakın kim çıktı!
Son olarak Avlu dizisiyle ekranlara gelen Demet Evgar, uzun süredir ekranlara ara vermişti. Karantina günlerini Mani'da ailesiyle geçiren Evgar, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yakalandı. Yeni projelerle ekranlara döneceği sinyalini veren Demet Evgar sevenlerini heyecanlandırırken evleneceği iddialarına da cevap verdi. Uzun süredir ilişkisi bulunan ve evleneceği iddia edilen Demet Evgar'ın sevgilisi bakın kim çıktı.
Giriş Tarihi: 05.08.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 16:05
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