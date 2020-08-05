Demet Evgar evleniyor mu? Demet Evgar’ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Yeni projelerle ekranlara döneceği sinyalini veren Demet Evgar evleneceği yönündeki iddialara "özel hayatımla ilgili konuşmam" şeklinde cevap verirken iddiaları reddetmemesi dikkat çekti. 4 yıldır ilişkisi süren Demet Evgar'ın sevgilisi bakın kim çıktı. İşte Demet Evgar ve birçok ünlü ismin sevgilisi ve eşi…