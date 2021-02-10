Demet Akalın ve Esra Balamir birbirine girdi! ‘Hep bana hep bana yok’

Demet Akalın ve yakın dostu Esra Balamir'in arası açıldı. Neredeyse her günlerini birlikte geçiren ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Akalın ve Balamir, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı. İkilinin karşılıklı yaptıkları paylaşımlar ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 10.02.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 11:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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