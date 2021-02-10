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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Akalın ve Esra Balamir birbirine girdi! ‘Hep bana hep bana yok’ Demet Akalın ve Esra Balamir birbirine girdi! ‘Hep bana hep bana yok’
Demet Akalın ve yakın dostu Esra Balamir'in arası açıldı. Neredeyse her günlerini birlikte geçiren ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Akalın ve Balamir, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı. İkilinin karşılıklı yaptıkları paylaşımlar ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 10.02.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 11:28
Popçu Demet Akalın ile yakın dostu Esra Balamir'in arası açıldı. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan Esra Balamir ve Demet Akalın'ın sonrasında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR KARŞILIKLI PAYLAŞIMLAR GELDİ
Akalın, sosyal medya hesabından
'İyisin diye merak etmedim. Instagram'dan dizi izlediğini gördüm. Gelmiş geçmiş en gerizekalı DM. İnsanoğlu hep bana hep bana, doymak yok!' paylaşımını yaptı.
Ünlü şarkıcının ardından Esra Balamir de
"Genelde gözümüzde büyüttüğümüz insanların tanıdıkça içinden matruşka bebekler gibi daha küçük insanlar çıkıyor" şeklinde bir gönderi yayınladı. BİRLİKTE ULUDAĞ'A GİTTİLER
Konuyla ilgili henüz iki ünlü isimden de açıklama gelmedi. Sürekli birlikte vakit geçiren Demet Akalın ile Esra Balamir, son olarak Akalın'ın ailesiyle birlikte Uludağ'a gitmişti.
HİRA'NIN DOĞUM GÜNÜ İÇİN PAYLAŞIM YAPTI
Öte yandan Esra Balamir, son olarak Demet Akalın'ın kızı Hira'nın doğum gününü kutlamıştı. Hira ile çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Balamir, "Benim güzel akıllı Hira'm, can parem... Nice güzel, sağlıklı, mutlu senelerin olsun minik arkadaşım" notunu düşmüştü.