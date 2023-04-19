Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi

GELİNLİK VE DAMATLIK GİYMEDİLER

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, uzun yıllardır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde mutluluğa 'evet' dedi. Ünlü oyuncu ile eşinin nikâhta gelinlik ve damatlık yerine ceket ve gömlek giymesi dikkat çekti.