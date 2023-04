Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Mutlu haberi 'It is official' (resmileşti) notuyla Instagram hesabından müjdeleyen Külegeç'in nikâh kareleri, yaklaşık 10 bin beğeni aldı. Aralarında İbrahim Kendirci, Fatma Toptaş, Seda Akman, Hakan Hatipoğlu, Arzu Yanardağ ve Uğur Bilgin ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisi de oyuncuya tebrik mesajları gönderdi.