19 Nisan 2023, Çarşamba
Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi
Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Efe karakteriyle hafızalara kazınan Dağhan Külegeç geçtiğimiz kasım ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Aile arasında bir törenle Tuğba Aytaş ile nişanlanan ünlü isim, bu kez sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu, sürpriz gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 10:50
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