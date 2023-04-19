19 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi

Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi

Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Efe karakteriyle hafızalara kazınan Dağhan Külegeç geçtiğimiz kasım ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Aile arasında bir törenle Tuğba Aytaş ile nişanlanan ünlü isim, bu kez sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu, sürpriz gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 10:50
  • 1
  • 5
Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi

2007-2011 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan Dağhan Külegeç, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi sevgilisi Tuğba Aytaş ile birlikteliğinin 7'nci yılını kutlamıştı. Romantik bir paylaşıma imza atan 43 yaşındaki oyuncu, "6'ncı yaşımızı bitirdik, 7'ye bastık" ifadelerini kullanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi

GELİNLİK VE DAMATLIK GİYMEDİLER

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, uzun yıllardır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde mutluluğa 'evet' dedi. Ünlü oyuncu ile eşinin nikâhta gelinlik ve damatlık yerine ceket ve gömlek giymesi dikkat çekti.

  • 3
  • 5
Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Mutlu haberi 'It is official' (resmileşti) notuyla Instagram hesabından müjdeleyen Külegeç'in nikâh kareleri, yaklaşık 10 bin beğeni aldı. Aralarında İbrahim Kendirci, Fatma Toptaş, Seda Akman, Hakan Hatipoğlu, Arzu Yanardağ ve Uğur Bilgin ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisi de oyuncuya tebrik mesajları gönderdi.

  • 4
  • 5
Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi

YEDi AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLARDI

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, Eylül 2022'de nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun nişanlandığı haberini, oyuncu ve yazar olan annesi Ayşe Erbulak Özgürdal sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

  • 5
  • 5
Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi

"RESMİ OLARAK KAYINVALİDE OLDUM"

Aile arasında gerçekleşen törene dair kareleri yayınlayan Ayşe Erbulak Özgürdal, "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık 'resmî' olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" mesajını yazmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN