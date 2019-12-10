Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! Cüneyt Arkın'ın 1964'deki evliliğinden...

Yeşiçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, yıllar sonra ortaya çıkan kızı Filiz Canlı ile gündeme oturdu. 1964 yılında doktor Güler Mocan ile dünya evine giren Cüneyt Arkın'ın 1966'da bir kızı oldu. 2 yıl sonra da Güler Mocan'dan boşanan Cüneyt Arkın bir daha kızıyla görüşemedi. Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. Basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı şimdilerde magazin dünyasının dikkatini çekti.