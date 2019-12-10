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Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! Cüneyt Arkın'ın 1964'deki evliliğinden...

Yeşiçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, yıllar sonra ortaya çıkan kızı Filiz Canlı ile gündeme oturdu. 1964 yılında doktor Güler Mocan ile dünya evine giren Cüneyt Arkın'ın 1966'da bir kızı oldu. 2 yıl sonra da Güler Mocan'dan boşanan Cüneyt Arkın bir daha kızıyla görüşemedi. Cüneyt Arkın'ın bir kızı olduğunu yıllarca kimse bilmedi. Basından gizlenen Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı şimdilerde magazin dünyasının dikkatini çekti.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 14:40
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Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! Cüneyt Arkın'ın 1964'deki evliliğinden...

Cüneyt Arkın'ın oğullar Kaan Cüreklibatır ve Murat Arkın tüm sevenleri tarafından tanınırken, bir de kızı olduğu ortaya çıktı. Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Filiz Canlı herkesi şaşkına çevirdi. Filiz Canlı'nın annesi doktor Güler Mocan. Cüneyt Arkın ve Mocan 1964 yılında evlendi. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı ise 1966'da dünyaya geldi.

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Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! Cüneyt Arkın'ın 1964'deki evliliğinden...

Çiftin 1968'de boşanmasının ardından Cüneyt Arkın ve kızı Filiz bir daha görüşmedi.

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Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! Cüneyt Arkın'ın 1964'deki evliliğinden...

İşte Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı.

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Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! Cüneyt Arkın'ın 1964'deki evliliğinden...

Filiz Canlı

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Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! Cüneyt Arkın'ın 1964'deki evliliğinden...

Filiz Canlı'nın da 11 yaşında Defne adında bir kızı var.