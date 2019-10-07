Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kaldı! Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları...

Son dönemin en popüler yapımlarından Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Erkek kardeşi kendisi gibi ünlü oyunculardan olsa da bu zamana kadar oyuncu bir kardeşi olduğunu kimse bilmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli'nin ablasını biliyor musunuz? İşte Aras Bulut İynemli'nin görmediğiniz ablası...