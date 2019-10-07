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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kaldı! Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları...

Son dönemin en popüler yapımlarından Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Erkek kardeşi kendisi gibi ünlü oyunculardan olsa da bu zamana kadar oyuncu bir kardeşi olduğunu kimse bilmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli'nin ablasını biliyor musunuz? İşte Aras Bulut İynemli'nin görmediğiniz ablası...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 17:13
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kaldı! Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları...

Aras Bulut İynemli, son dönemin en popüler oyuncuları arasında. 28 yaşındaki başarılı oyuncu İynemli'nin ablası sosyal medyaya damga vurdu. Güzelliği ile dikkat çeken Yeşim İynemli'yi görenler şaşırdı. İşte Çukur dizisi ile yıldızı bir kez daha parlayan Aras Bulut İynemli ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kaldı! Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları...

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kaldı! Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları...

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kaldı! Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları...

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kaldı! Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları...

Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel