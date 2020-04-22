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Haberler Galeri Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!

Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Her ne kadar erkek kardeşi kendisi gibi oyuncu olsa da bu zamana kadar oyuncu bir kardeşi olduğunu kimse bilmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli'nin ablasını biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:32
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!

Aras Bulut İynemli, son dönemin en popüler oyuncuları arasında. 28 yaşındaki başarılı oyuncu İynemli'nin ablası sosyal medyaya çok konuşuldu. Güzelliği ile dikkat çeken Yeşim İynemli'yi görenler şaşırdı.

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!

İşte Çukur dizisi ile yıldızı bir kez daha parlayan Aras Bulut İynemli ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!

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