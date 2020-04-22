Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı!

Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Her ne kadar erkek kardeşi kendisi gibi oyuncu olsa da bu zamana kadar oyuncu bir kardeşi olduğunu kimse bilmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli'nin ablasını biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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