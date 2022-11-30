Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor! 48’lik Pınar Altuğ altın sarısı elbisesiyle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelirken törenlerinde aranan sunucularından… Yağmur Atacan ile mutluluk bir evlilik yaşayan Pınar Altuğ son olarak özenerek hazırlandığı törene elbisesiyle imza attı. Altın rengi elbisesinin içinde hayran bıraktı. Fit vücudunu düzenli spora borçlu olan Pınar Altuğ, son olarak katıldığı geceden pozlarıyla genç kızlara taş çıkardı! Pınar Altuğ'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan pozları…