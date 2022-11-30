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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor! 48’lik Pınar Altuğ altın sarısı elbisesiyle göz kamaştırdı

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor! 48’lik Pınar Altuğ altın sarısı elbisesiyle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelirken törenlerinde aranan sunucularından… Yağmur Atacan ile mutluluk bir evlilik yaşayan Pınar Altuğ son olarak özenerek hazırlandığı törene elbisesiyle imza attı. Altın rengi elbisesinin içinde hayran bıraktı. Fit vücudunu düzenli spora borçlu olan Pınar Altuğ, son olarak katıldığı geceden pozlarıyla genç kızlara taş çıkardı! Pınar Altuğ'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan pozları…

Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:53
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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor! 48’lik Pınar Altuğ altın sarısı elbisesiyle göz kamaştırdı

Çocuklar duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, zaman zaman paylaşımlarıyla zaman zaman sert çıkışlarıyla adından sık sık söz ettiren isimlerden. 48 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak davetti giydiği altın rengi elbisesiyle ilgi odağı oldu.

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor! 48’lik Pınar Altuğ altın sarısı elbisesiyle göz kamaştırdı

Oyunculuğunun yanı sıra törenlerin aranan sunucularından olan Pınar Altuğ son olarak özenle hazırlandığı geceye damga vurdu.

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor! 48’lik Pınar Altuğ altın sarısı elbisesiyle göz kamaştırdı

Fit halini düzenli spora borçlu olan Pınar Altuğ son olarak katıldığı geceden pozlarını paylaştı.

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor! 48’lik Pınar Altuğ altın sarısı elbisesiyle göz kamaştırdı

İşte 48 yaşındaki Pınar Altuğ'un çok konuşulan pozları...

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor! 48’lik Pınar Altuğ altın sarısı elbisesiyle göz kamaştırdı

Altın rengi elbisesinin içinde Pınar Altuğ muhteşem göründü…